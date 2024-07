Policjanci ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udzielenie innej osobie fentanylu Data publikacji 10.07.2024 Powrót Drukuj Iławscy policjanci ustalili i zatrzymali mężczyznę, który miał nielegalnie posiadać i udostępniać innym osobom środki odurzające, w tym te zawierające dostępny jedynie na receptę fentanyl. Funkcjonariusze zatrzymali 46-latka w Giżycku. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany a policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, czy 46-latek swoją nielegalną działalnością przyczynił się do śmierci innego mężczyzny.

Iławscy policjanci wyjaśniając okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało zostało znalezione w maju na jednej z ulic Iławy, ustalili, że mężczyzna przed śmiercią najprawdopodobniej wprowadził do swojego organizmu fentanyl - silny środek przeciwbólowy, legalnie dostępny jedynie na receptę. W kolejnym etapie policjanci ustalili, w jaki sposób mężczyzna wszedł w posiadanie tego środka i dotarli do osoby, która miała mu go dostarczyć.

Funkcjonariusze przeanalizowali uzyskane informacje i wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ustalili miejsce przebywania podejrzewanego mężczyzny. Okazał się nim 46-letni mieszkaniec Giżycka, który do dystrybucji środka odurzającego miał wykorzystywać paczkomaty. Mężczyzna w miejscu zamieszkania posiadał marihuanę oraz plastry zawierające fentanyl. Został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów związanych z posiadaniem i udzielaniem nielegalnych substancji mieszkańcowi Giżycka, do których się przyznał. Ponadto Prokurator Rejonowy w Iławie przedstawił mu zarzut narażenia innej osoby na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Iławie Sąd Rejonowy w Iławie zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Film Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Opis filmu: Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów (format mp4 - rozmiar 11.89 MB)

Każde zażycie środka odurzającego, czy nadmiernej dawki silnego leku przeciwbólowego dostępnego jedynie na receptę, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób, które po nie sięgną. Nielegalne posiadanie środków odurzających i ich dystrybucja stanowi przestępstwo. Im większa ilość substancji zabronionych, tym kara za ich posiadanie jest surowsza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadanie narkotyków w znacznej ilości zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

(jk/tm)