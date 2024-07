Policjantki z Kobylnicy uratowały życie 8-letniego chłopca Data publikacji 10.07.2024 Powrót Drukuj Dzielnicowe z Posterunku Policji w Kobylnicy uratowały życie, wymagającemu pilnej interwencji lekarzy, 8-letniemu chłopcu. Policjantki mł. asp. Sylwia Chubisz oraz post. Amanda Zielonka wykazały się profesjonalizmem i zachowały zimną krew, udzielając pomocy przedmedycznej dziecku, powiadamiając dyżurnego słupskiej Policji i wzywając na miejsce medyków.

Funkcjonariuszki Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, kiedy zobaczyły na poboczu trasy S-6 samochód, a koło niego zrozpaczonych rodziców od razu zatrzymały się, aby zobaczyć co jest powodem nerwowego zachowania małżeństwa. Na miejscu okazało się, że turyści z Dani w czasie podróży do Litwy zauważyli, że z ich ośmioletnim synem dzieje się coś niepokojącego. Zrozpaczeni rodzice w obcym kraju byli mocno zdezorientowani. Dziecko miało problemy z oddychaniem. Policjantki zabezpieczyły miejsce interwencji tak, aby można było w bezpieczny sposób udzielić pomocy dziecku, następnie sprawdziły funkcje życiowe 8-latka, ułożyły go w pozycji bezpiecznej oraz poinformowały dyżurnego o zaistniałej sytuacji, który z kolei na miejsce wezwał Pogotowie Ratunkowe. Dzielnicowe w oczekiwaniu na medyków stale kontrolowały stan zdrowia chłopca. Kilka chwil później dziecko było już pod opieką lekarzy.