Witamy w szeregach Lubuskiej Policji! 31 nowych funkcjonariuszy będzie strzegło bezpieczeństwa Data publikacji 10.07.2024 Powrót Drukuj Szeregi Lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego. W środę (10 lipca) 31. funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Już za kilka dni rozpoczną szkolenie podstawowe, by po jego ukończeniu skutecznie i profesjonalnie służyć społeczeństwu.

W środę (10 lipca) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się wyjątkowa uroczystość. Wyjątkowa dla 31 osób – 12 kobiet i 19 mężczyzn, którzy od dzisiaj będą pełnić służbę w Lubuskiej Policji. Młodzi funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Słowa roty przysięgi wypowiadali z dumą i wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi.

Nowo przyjęci do Lubuskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni spośród wielu kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przeszli przez następujące jego etapy:

- test wiedzy;

- test sprawności fizycznej;

- test psychologiczny;

- rozmowa kwalifikacyjna oraz komisja lekarska.

Ślubujący dziś policjanci zasilą szeregi następujących jednostek organizacyjnych Policji: Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Komendy Miejskie Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze oraz Komendy Powiatowe Policji w Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie, Żaganiu i Żarach.

Słowa powitania do nowo przyjętych funkcjonariuszy skierował Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Jerzy Czebreszuk:

„W życiu zawodowym funkcjonariusza Policji jest wiele ważnych momentów, jednak tym kluczowym jest podjęcie decyzji o wstąpieniu do służby. Dzisiejsza uroczystość jest początkiem niezwykłej drogi – drogi pełnej wyzwań, uczącej pokory i samodyscypliny, ale przynoszącej również poczucie dumy, osobistego spełnienia i satysfakcji. Dającej możliwości rozwoju, zdobywania kolejnych szczebli kariery oraz awansu zawodowego. Podążanie tą drogą jest przeznaczeniem ludzi wyjątkowych, dla których służba to odpowiedzialność, lojalność, szacunek dla historii i tradycji, a przede wszystkim bezinteresowna praca na rzecz Ojczyzny i drugiego człowieka.

Policjantki i Policjanci, ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim to uroczyste i publiczne wygłoszenie przysięgi, które jest świadomą i dobrowolną deklaracją podjęcia służby. Jest przypieczętowaniem życiowego wyboru, a zarazem momentem wejścia do policyjnej społeczności. Podjęliście się odpowiedzialnego zadania – dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny. To trudna misja, obarczona ryzykiem. Aby jej sprostać potrzeba poświęcenia, zaangażowania, pasji, a przede wszystkim wierności etyce zawodowej. Jestem przekonany, że kierowaliście się właśnie takimi wartościami. Być może niektórzy z Was pochodzą z rodzin, w których pielęgnowane są wielopokoleniowe, policyjne tradycje. Wykorzystujcie te doświadczenia i wiedzę, zarówno z korzyścią dla siebie, jak i całej formacji. Kierujcie się wzajemnym szacunkiem i zawsze bądźcie dumni z granatowego munduru – symbolu praworządności oraz niezawodności. Życzę Wam wytrwałości, chęci do pomnażania dotychczasowej wiedzy, a także czerpania z dokonań i zasobów Waszych starszych kolegów. Korzystając z okazji, serdecznie dziękuję Waszym rodzinom i przyjaciołom – przede wszystkim za to, że świętują dzisiaj razem z Wami. Wsparcie najbliższych, ich wiara w nasze siły są nieocenioną motywacją. Szanowni Państwo – sukcesy Waszych bliskich są również Waszymi sukcesami! Dlatego nie ustawajcie w życzliwości i wyrozumiałości, bo będą one bardzo potrzebne w wielu wzniosłych, ale również trudnych chwilach.

Szanowni funkcjonariusze Policji, kierując się słowami Roya Bennetta, który mawiał, że „Najlepszy czas na zaczęcie jest teraz”, życzę Wam pomyślnego startu, niezłomności, owocnej realizacji zawodowych ambicji i planów, a w niedalekiej przyszłości zasłużonych awansów. Dziękuję!”.

Z kolei Wojewoda Lubuski Marek Cebula zwrócił się do nowych policjantów słowami: „Szanowny Panie Komendancie Wojewódzki, Szanowny Panie Zastępco Komendanta Wojewódzkiego, czcigodny Księże Kapelanie, Pani Przewodnicząca Związków Zawodowych, Panie i Panowie oficerowie, Drodzy funkcjonariusze. którzy przed momentem złożyliście ślubowanie, Najbliżsi tych osób: Policjant Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusz, który swoim życiem zaświadcza, że został wychowany w duchu patriotyzmu, podejmuje się trudnego wyzwania- stania na straży porządku ale też zapewnienia bezpieczeństwa innym obywatelom swojego kraju. Nie da się żadnym słowem przecenić Waszych decyzji życiowych. To nie tylko wyzwania ale i zobowiązanie. Myślę, że będziecie wracali w swoim życiu do momentu, kiedy składaliście tutaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim ślubowanie. Pan Komendant był uprzejmy życzyć Wam wszystkich awansów. Te mogą sprawić, że będziecie pełnić ważne w Policji funkcje. Życzę Wam tego, by ta służba dawała Wam nie tylko satysfakcję ale i poczucie tego, że dla każdego z nas Wasza obecność daje bezpieczeństwo. Mówię o każdym cywilu który każdego dnia wieczorem kładzie się spać, gdy wy często jesteście na służbie. To dzięki Wam spokojnie do szkoły mogą iść dzieci. To dzięki Wam spokojnie obywatele mogą odpoczywać po pracy. Dziękuje wam za Waszą decyzje, Waszym najbliższym za to, że w duchu patriotyzmu wychowywali Was od najmłodszych lat. Gratuluje złożenia tego ślubowania bo nie każdy by się na to zdobył. Życzę Wam tego. żebyście mieli dużo satysfakcji każdego dnia. Abyście byli bezpieczni i po zakończonej służbie, by spotykały Was dobre słowa. Choć będziecie służyć dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Niech Wam ludzie po prostu dziękują za dobrą robotę, a Ja w imieniu wszystkich Lubuszan chcę Wam podziękować za ślubowanie i za to, że taki jest Wasz życiowy wybór i wasze przekonanie w stosunku do nas cywili. Dziękuje bardzo”.

Jak zawsze, wszystkim uczestnikom uroczystości, duchowego wsparcia udzielił Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki.

Młodzi policjanci rozpoczną niebawem szkolenie podstawowe, które przygotuje ich do pełnienia służby policyjnej. W Szkole Policji spędzą najbliższe sześć miesięcy.

Po powrocie będą pełnić służbę w swoich jednostkach macierzystych.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Film: młodszy aspirant Mateusz Sławek