O włos od tragedii na przejeździe kolejowym! 67-letni kierowca wjechał w opuszczone rogatki tuż przed nadjeżdżającym pociągiem Data publikacji 11.07.2024 Powrót Drukuj Na przejeździe kolejowym w Międzyrzeczu doszło do niebezpiecznego zdarzenia, które mogło zakończyć się tragedią. 67-letni kierowca osobowego volkswagena zignorował sygnalizację świetlną oraz opuszczone rogatki i wjechał na torowisko. To, co wydarzyło się później, zdaje się być jeszcze bardziej niepokojące.

29 czerwca około godziny 17 na przejeździe kolejowym w Międzyrzeczu kierowca volkswagena pomimo wyraźnych wskazań sygnalizacji świetlnej oraz zamkniętych rogatek, z impetem wjechał na przejazd kolejowy uszkadzając opuszczone rogatki. Wydawałoby się, że w tej sytuacji każdy kierowca podjąłby natychmiastowe działania, aby opuścić torowisko i uniknąć zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem. Jednakże kierowca volkswagena zachował się w sposób, który wzbudził zaniepokojenie świadków zdarzenia. Zamiast próbować szybko usunąć się z torowiska, wysiadł z pojazdu i zaczął spacerować po torach. Jego zachowanie sugerowało brak zrozumienia powagi sytuacji. Po chwili wrócił do samochodu i przestawił go, co nie rozwiązało problemu, ale tylko przeniosło zagrożenie w inne miejsce. Dzięki czujności dróżnika obsługującego przejazd kolejowy, udało się uniknąć katastrofy. Widząc niebezpieczną sytuację, dróżnik natychmiast poinformował maszynistę nadjeżdżającego pociągu pasażerskiego o zagrożeniu na torach. Maszynista zdążył zareagować i zwolnić pociąg przed przejazdem kolejowym, co zapobiegło możliwemu zderzeniu.

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci. Funkcjonariusze, w związku z poważnym naruszeniem przepisów ruchu drogowego oraz stworzeniem bezpośredniego zagrożenia, zdecydowali o zatrzymaniu mu prawa jazdy. Sprawa została skierowana do sądu rejonowego w Międzyrzeczu, który rozpatrzy kwestie odpowiedzialności i nałoży odpowiednie sankcje.

To niebezpieczne zdarzenie podkreśla, jak ważna jest prewencja i edukacja kierowców w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Każdego roku dochodzi do wielu wypadków na przejazdach, które często kończą się tragicznie. Policja oraz inne służby prowadzą regularne kampanie informacyjne i kontrole, mające na celu zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym zachowaniem na torowiskach.

Każdy kierowca powinien pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

1. Przestrzegaj sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych. Światła ostrzegawcze i rogatki są tam, aby chronić życie i zdrowie uczestników ruchu drogowego.

2. Zatrzymaj się przed przejazdem. Nawet jeśli sygnalizacja jest wyłączona lub rogatki są podniesione, zawsze zatrzymuj się i upewnij, że nic nie nadjeżdża.

3. Nie omijaj zamkniętych szlabanów. To niezwykle niebezpieczne i może prowadzić do bezpośredniego zderzenia z pociągiem.

4. Bądź świadomy swojego otoczenia. Zachowaj szczególną ostrożność, zwłaszcza w miejscach o ograniczonej widoczności.

Zdarzenie w Międzyrzeczu jest kolejnym przypomnieniem, jak ważne jest zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. Dzięki odpowiedzialnemu zachowaniu możemy zapobiec wielu tragediom i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu.

młodszy aspirant Mateusz Maksimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu