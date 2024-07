Na liczniku miał już 166 km/h! Na szczęście kosztowało go to tylko 2500 zł oraz 15 punktów karnych

Policjanci ruchu drogowego, którzy pełnią służbę w szeregach wrocławskiej grupy SPEED, każdego dnia uwieczniają na nagraniach kierujących, którzy nie stosują się m.in. do obowiązujących na drogach powiatu wrocławskiego ograniczeń prędkości. Jadąc obwodnicą śródmiejską, w pewnym momencie uwagę patrolu zwrócił poruszający się ze znaczną prędkością motocyklista. Pomiar prędkości wykonany przy użyciu wideorejestratora zamontowanego w ich nieoznakowanym radiowozie wskazał, że na odcinku drogi, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h, on pędził aż 166 km/h!