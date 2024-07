Podpalił zabytkową willę. 19-latek zatrzymany przez policjantów Data publikacji 11.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Suchym Lesie zatrzymali sprawcę podpalenia zabytkowej willi, do którego doszło w ich gminie pod koniec czerwca. Straty są wciąż szacowane. Podejrzany 19-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut nieumyślnego zniszczenia mienia z Ustawy o Ochronie Zabytków. Przyznał się. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Komisariatu Policji W Suchym Lesie zatrzymali mężczyznę podejrzanego o podpalenie zabytkowej willi w Jelonku w gminie Suchy Las. Policjanci pracujący na miejscu tych zdarzeń zabezpieczyli ślady oraz dostępne nagrania z monitoringów. To pozwoliło na szybkie wytypowanie sprawcy. Zatrzymanym jest 19-latek. Mieszkaniec Suchego Lasu.

Do zdarzenia doszło po południu 29 czerwca br. na ulicy Obornickiej w Jelonku. Jak ustalili policjanci, przebywający w towarzystwie 3 innych osób – młody mężczyzna, sam, postanowił pójść na piętro opuszczonego budynku, aby na drzwiach nanieść swoją twórczość flamastrem. Kiedy ten przestał pisać, sięgnął po zapalniczkę z kieszeni i postanowił nią podgrzać pisak. W nadziei, że ten ponownie zacznie działać. Na jego nieszczęście ten zajął się ogniem. Jak się okazało, niedogaszony rzucił na ziemię i się oddalił. Pomieszczenie szybko zaczęło się palić. Resztkami rozsądku młodzi ludzie wezwali służby na miejsce, ale sami uciekli.

Zniszczeniu uległa większa część budynku. Z ogniem walczyło 11 zastępów straży pożarnej. Straty są jeszcze szacowane, mogą wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych.

Policjanci zajęli się namierzaniem podpalacza. Na podstawie zabezpieczonych nagrań z monitoringu oraz działań operacyjnych policjantów, kryminalni ustalili jego personalia. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec Suchego Lasu. Usłyszał zarzut nieumyślnego zniszczenia zabytku poprzez wywołanie pożaru, do czego się przyznał. Za to przestępstwo grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.