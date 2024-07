Przejażdżka hulajnogą zakończona kolizją i mandatem 3600 zł Data publikacji 11.07.2024 Powrót Drukuj Prawie 2 promile alkoholu w organizmie miał 46-letni kierujący hulajnogą, który wczoraj na ul. Niechodzkiej w Ciechanowie uderzył w pojazd volkswagen. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważniejszych obrażeń. Poniósł jednak poważne konsekwencje finansowe. Za spowodowanie kolizji drogowej oraz jazdę po alkoholu został ukarany mandatem w kwocie 3600 zł.

Korzystanie z hulajnóg stało się bardzo popularne w ostatnich latach i taki sposób przemieszczania się zyskuje coraz więcej zwolenników. Użytkownicy hulajnóg to pełnoprawni uczestnicy ruchu drogowego, jednak ich również obowiązują przepisy. Wczoraj (10 lipca) na ul. Niechodzkiej w Ciechanowie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem hulajnogi i busa. Policjanci interweniujący na miejscu kolizji ustalili, że kierujący hulajnogą, 46-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, uderzył w volkswagena, którym kierował 59-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego. Kierujący hulajnogą poruszał się drogą dla rowerów jednak w kierunku niewyznaczonym niezgodnie z kierunkiem jazdy. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia. Okazało się, że 45-latek ma w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Na szczęście kierujący hulajnogą nie odniósł poważniejszych obrażeń. Poniósł jednak poważne konsekwencje finansowe. Za spowodowanie kolizji drogowej oraz jazdę po alkoholu został ukarany mandatem w kwocie 3600 zł.

Kto może poruszać się na hulajnodze i jakie musi mieć uprawnienia?

Dzieci do 10 roku życie mają zakaz poruszania się na hulajnogach elektrycznych, z wyjątkiem strefy zamieszkania, gdy są pod opieką osoby dorosłej. Pomiędzy 10 a 18 rokiem życia dzieci muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 bądź T. Osoby pełnoletnie nie muszą posiadać żadnych uprawnień.

Gdzie i jak należy się poruszać?

Jeżdżąc hulajnogą elektryczną mamy obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. W przypadku braku drogi dla rowerów sprawa jest bardziej skomplikowana. Po jezdni na hulajnodze elektrycznej możemy się poruszać, tylko gdy ruch pojazdów na danej drodze odbywa się z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km/h. Natomiast chodnikiem, gdy prędkość na danej drodze jest większa niż 30 km/h.

Z jaką prędkością możemy się poruszać i jak się mamy zachowywać wobec pieszych?

Obecne przepisy określają maksymalną prędkość, z jaką możemy się poruszać na hulajnodze elektrycznej, która w przypadku drogi dla rowerów i jezdni wynosi 20 km/h. Na chodniku mamy obowiązek jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Czego nie wolno jeżdżąc na hulajnodze elektrycznej?

Podróżując na hulajnodze elektrycznej nie ciągnąć i holować innych pojazdów, przewozić innych osób, zwierząt czy ładunku. Zabronione jest również kierowanie w stanie

Apelujemy o trzeźwość, rozwagę i stosowanie się do przepisów obowiązujących na drodze! Przypominamy, że za jazdę hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi mandat karny w wysokości 1000 złotych, natomiast za jazdę hulajnogą w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) wysokość mandatu wzrasta do kwoty 2500 złotych.