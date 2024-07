Golubsko-dobrzyńscy policjanci oddali krew dla funkcjonariusza z Bolesławca Powrót Drukuj Nikogo nie trzeba przekonywać, jak cenna i ważna jest krew w ratowaniu ludzkiego zdrowia oraz życia. Dlatego policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu bez wahania oddali krew dla postrzelonego funkcjonariusza z Bolesławca.

Mundurowi ratowanie życia ludzkiego mają wpisane w wykonywany zawód i doskonale wiedzą, jak bardzo potrzebna jest krew, a w szczególności poszkodowanym w różnych wypadkach.

W poniedziałek, 8 lipca 2024 r. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Bydgoszczy z siedzibą w Brodnicy, by pomóc policjantowi z Bolesławca, który 3 lipca 2024 roku, podczas przeprowadzanej interwencji, został ranny. Nikogo nie trzeba było przekonywać, jak ważna i cenna jest krew w ratowaniu ludzkiego zdrowia oraz życia. Każdy policjant kwafilikujący się do oddania krwi mógł także zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.

Koledze z Bolesławca życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.