Policjanci pomogli 85-latkowi, który zasłabł. Uważajmy na upały! Data publikacji 12.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Nowej Soli pomogli starszemu mężczyźnie, który z uwagi na panującą wysoką temperaturę stracił przytomność. Funkcjonariusze szybko i skutecznie udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie przekazali załodze karetki pogotowia. Na szczęście życiu 85-latka już nic nie zagraża.

We wtorek (9 lipca) policjanci wydziału ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli patrolując ulice miasta zauważyli leżącego na ziemi mężczyznę, któremu ktoś udzielał już pomocy. Mundurowi zatrzymali radiowóz i szybko podbiegli do poszkodowanego. Okazało się, że emerytowany policjant – starszy aspirant Krzysztof Fidler przejeżdżając jedną z ulic zauważył jak 85-latek prowadząc rower nagle zasłabł. Udzielił mu więc pierwszej pomocy przedmedycznej, lecz widząc, że starszy mężczyzna nie reaguje, rozpoczął resuscytację i wezwał karetkę pogotowia. Do udzielania pomocy dołączyli nowosolscy policjanci. Po krótkiej chwili poszkodowany odzyskał przytomność. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia funkcjonariusze cały czas monitorowali funkcje życiowe mężczyzny. Na szczęście cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie, 85-latek uzyskał fachową pomoc medyczną, a jego życiu już nic nie zagraża.

Ostatnie upały nie wpływają pozytywnie na nasze samopoczucie. Szczególnie u osób starszych i schorowanych. Zwracajmy uwagę i reagujmy, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy - tym sposobem możemy ocalić czyjeś życie!