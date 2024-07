Ruszamy na Grunwald! Policyjne zabezpieczenie imprezy Data publikacji 12.07.2024 Powrót Drukuj Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem to czas intensywnej pracy również dla policjantów. Funkcjonariusze ruchu drogowego, prewencji i służba kryminalna zadbają o porządek w ruchu drogowym w miejscu imprezy i bezpieczeństwo osób zmierzających na bitewne pola. Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi zmianami w organizacji ruchu i przypominamy o obowiązku stosowania się do poleceń wydawanych przez policjantów oraz służby porządkowe organizatora.

Już od 10 lipca 2024 roku nad polami Grunwaldu unosi się duch średniowiecza, rycerstwa, tradycji i historii. To za sprawą XXVI inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, podczas której ponad 1250 rekonstruktorów z całego świata stanie do walki, odtwarzając jedno z najbardziej znaczących starć w historii średniowiecznej Europy.

Głównym punktem tej imprezy jest „Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem”, która odbędzie się w sobotę (13.07.2024). Zarówno kilka dni przed, w czasie jej trwania, jak i po inscenizacji, intensywnie służbę pełnić będą policjanci zabezpieczający imprezę. Jej przeprowadzenie wiążę się ze zmianami w ruchu drogowym i organizacją tymczasowych parkingów, na które dojechać będzie chciało nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.

Zabezpieczając tak dużą imprezę, zmienia się również sposób pełnienia służby przez policjantów z powiatu ostródzkiego. W dniach 12-14 lipca do patroli umundurowanych dołączą również służby kryminalne. Oprócz miejscowych policjantów do zabezpieczenia tej imprezy dołączają siły z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz wsparcie ze strony Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie.

Wszystko m.in. po to, by pola bitewne nie stały się polem walki o miejsca parkingowe i swobodny przejazd. Przypominamy o konieczności stosowania się do poleceń wydawanych przez policjantów, jak i służby porządkowe organizatora!

W miejscach blokowania się ruchu pojazdów policjanci będą na bieżąco reagować i w razie potrzeby kierować ruchem ręcznie oraz udzielać niezbędnej pomocy. Policjanci będą obecni również na miejscu rozgrywania się inscenizacji, by w razie potrzeby służyć pomocą osobom, które znajdą się w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia.

Policjanci z Komendy Powiatowej w Ostródzie przygotowali dla osób wybierających się na miejsce imprezy komunikat z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zmian w organizacji ruchu, planowanych parkingów oraz zasad bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać, by uniknąć przykrych niespodzianek.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, zamieszczonymi na stronie: 614. rocznica Bitwy pod Grunwaldem – ostródzcy policjanci przypominają o stosowaniu się do poleceń organizatora, funkcjonariuszy oraz podstawowych zasadach bezpieczeństwa! Ważne informacje!