Oławscy policjanci pomogli zagubionej seniorce wrócić do domu Data publikacji 12.07.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Oławie pomogli seniorce, która była zagubiona i nie pamiętała, gdzie mieszka. Zdezorientowana 84-latka nie pamiętała również jak dokładnie się nazywa. Mundurowi ustalili dane seniorki, która trafiła pod opiekę rodziny.

We wtorek 9 lipca około godziny 1:15 dyżurny oławskiej jednostki otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Jelcza Laskowic, zaniepokojonego seniorką, stojącą w środku nocy na jednej z ulic miasta. Kobieta poprosiła mężczyznę o podwiezienie do domu, do miejscowości Miłoszyce, jednak tam okazało się, że seniorka nie pamięta, jak dokładnie się nazywa, gdzie mieszka i gdzie chciała zostać podwieziona. Tutaj możliwości pomocy zgłaszającego skończyły się, dlatego też o wsparcie poprosił oławskich policjantów.

Mundurowi z patrolówki od razu skierowali się na miejsce, gdzie zastali zagubioną i zdezorientowaną seniorkę oraz zgłaszającego. Kontakt z kobietą był znacznie utrudniony, jednak podczas rozmowy seniorka podała prawdopodobne swoje nazwisko. Nie mogła jednak przypomnieć sobie danych najbliższej rodziny, ich telefonu czy własnego miejsca zamieszkania. Nie potrafiła wyjaśnić, co robi w tym miejscu i dlaczego w środku nocy poprosiła o podwiezienie do Miłoszyc.

Na szczęście, po kilkunastu sprawdzeniach policjanci potwierdzili miejsce zamieszkania 84-latki, która jak się okazało, mieszkała sama na terenie Jelcza Laskowic. Podczas dalszych ustaleń wyszło na jaw, że kobieta, wychodząc z domu nie zamknęła swojego mieszkania. Na szczęście nic nie zostało skradzione.

Po odwiezieniu seniorki do domu mundurowi ustalili miejsce zamieszkania jej córki, która natychmiast zaopiekowała się mamą.

Dzięki właściwej reakcji mieszkańca i pomocy oławskich policjantów cała historia miała szczęśliwy finał.

Kolejny raz apelujemy, o opiekę nad seniorami! Pamiętajmy, by wszyć w ich ubrania kartkę z numerem telefonu, dzięki czemu osoby udzielające pomocy szybciej skontaktują się z rodziną.

Cieszymy się, że mieszkańcy nie boją się reagować i interesują się osobami zagubionymi, chcąc udzielić im pomocy.