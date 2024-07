Kolejny raz pomoc przyszła w porę Powrót Drukuj Suwalski policjant wspólnie z ratownikiem wodnym Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz strażakiem z Państwowej Straży Pożarnej trzykrotnie udzielili pomocy. Turyści, których zaskoczyły warunki pogodowe na jeziorze Wigry wypłynęli łodzią żaglową, kajakiem oraz rowerem wodnym. Po sprawnej akcji mundurowych osoby bezpiecznie trafiły na brzeg a ich sprzęt wodny został zabezpieczony przed zatonięciem.

W czwartek, 11 lipca 2024 r. na jeziorze Wigry suwalski policjant wspólnie z ratownikiem wodnym Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz strażakiem z Państwowej Straży Pożarnej trzykrotnie udzielili pomocy. Podczas patrolu jeziora zauważyli kajak z dwoma osobami. Jak się okazało był to ojciec z synem. Mężczyzna liczył, że zdąży przed deszczem, ale duże fale uniemożliwiały mu bezpieczny powrót. Ratownicy zabrali ich na pokład i zabezpieczyli kajak.

W drugim przypadku otrzymali zgłoszenie o rowerku wodnym, gdzie mężczyzna z wnuczkami nie jest w stanie sam wrócić do brzegu. Całą grupę zabrali na pokład, a rowerek wodny odholowali do brzegu. Jak poinformował zgłaszający był silny wiatr i przez wysokie fale woda dostawała się do środka. Sam nie był w stanie wrócić do brzegu z dziećmi.

Kolejna interwencja dotyczyła wywróconej łodzi żaglowej. Płynął nim mężczyzna, który powiedział że silny podmuch spowodował, że łódź gwałtownie przechyliła się następnie przewróciła na bok. Sam nie miał sił jej odwrócić. Ratownicy pomogli zgłaszającemu i odholowali do przystani.

Apelujemy o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą i sprawdzanie prognozy pogody przed wypłynięciem.