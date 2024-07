Z pomocą policyjnych wodniaków matka z synem bezpiecznie trafili na brzeg Data publikacji 15.07.2024 Powrót Drukuj Policyjni wodniacy pełniący służbę na zbiorniku wodnym Podwolina w Nisku, pomogli matce z dzieckiem bezpiecznie dostać się na brzeg. Silny podmuch wiatru przemieścił rowerek, na którym pływali, w głąb zalewu. Dzięki szybkiej i sprawnej interwencji policjantów, 38-latka i jej syn cali i zdrowi trafili na brzeg, a sprzęt został odholowany do przystani.

W czwartek, 11 lipca 2024 r. policyjni wodniacy st. asp . Daniel Witalec oraz st. sierż. Grzegorz Szczębara pełnili służbę na terenie zbiornika wodnego Podwolina w Nisku. Po godz. 16:00, silny wiatr oraz nadciągająca burza zmusiła wypoczywających do rezygnacji z kąpieli. W pewnym momencie, w oddali policjanci dostrzegli rower wodny, na którym znajdowały się dwie osoby. Funkcjonariusze natychmiast tam podpłynęli.

Kobieta z kilkuletnim dzieckiem wzywała pomocy. W wyniku silnego podmuchu wiatru, 38-latka nie była w stanie o własnych siłach dopłynąć do brzegu. Policjanci za pomocą liny przymocowali sprzęt do swojej łodzi i bezpiecznie odholowali do przystani. Matkę z dzieckiem bezpiecznie przetransportowali na brzeg.

Dzięki szybkim i sprawnym działaniom policyjnych wodniaków, być może po raz kolejny udało się zapobiec tragedii.