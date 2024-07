Areszt za zabójstwo Data publikacji 15.07.2024 Powrót Drukuj Katowiccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabicie swojego kolegi. Podejrzanemu przedstawiono zarzut zabójstwa. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Katowice Wschód sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego więzienia.

Katowiccy policjanci zatrzymali 34-latka podejrzanego o zabicie swojego znajomego. Do zdarzenia doszło w parku przy ul. Bednarskiej w Katowicach. Z policyjnych ustaleń wynika, że pomiędzy znajomymi doszło do awantury, podczas której mężczyźni wyciągnęli noże i zaczęli ze sobą walczyć. Pokrzywdzony został dwukrotnie ugodzony nożem. Sprawca po zdarzeniu wyrzucił swój nóż do rzeki, a następnie usiłował udzielić pomocy rannemu 34-letniemu koledze. Pomimo przewiezienia mężczyzny do szpitala i natychmiastowej interwencji medycznej lekarzy, pokrzywdzony zmarł.

Podejrzany został zatrzymany na miejscu zdarzenia i osadzony w policyjnym areszcie. Na miejscu pracowali policyjni technicy i grupa dochodzeniowo–śledcza pod nadzorem prokuratora. Podejrzanemu przedstawiono zarzut zabójstwa. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Katowice Wschód sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego więzienia.