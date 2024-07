Policjanci z Opoczna zatrzymali sprawców usiłowania zabójstwa Data publikacji 15.07.2024 Powrót Drukuj Opoczyńscy policjanci zatrzymali trzy osoby do sprawy usiłowania zabójstwa 21-letniego mieszkańca Opoczna. Dwóch z zatrzymanych to nieletni w wieku 13 i 14 lat. Kolejny to, 19-letni mieszkaniec gminy Opoczno. Najstarszy z zatrzymanych usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu akra nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Opoczyńscy policjanci, 12 lipca 2024 roku około godziny 16.00, otrzymali zgłoszenie dotyczące płonącego mężczyzny. Do tego tragicznego zdarzenia doszło u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza w Opocznie Płonącemu mężczyźnie pomógł świadek, który ugasił jego ubrania i wezwał służby ratunkowe. Pokrzywdzony 21-latek w ciężkim stanie, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym został przetransportowany do szpitala w Warszawie.

Policjanci od momentu zgłoszenia rozpoczęli pracę nad ustaleniem okoliczności w jakich doszło do tego zdarzenia. Nad sprawą intensywnie pracowali funkcjonariusze służby kryminalnej jak też dochodzeniowo- śledczej. Brali pod uwagę kilka hipotez. Policjanci musieli ustalić, czy doszło do nieszczęśliwego zdarzenia czy do przestępstwa. Funkcjonariusze, przesłuchali świadków, którzy co prawda nie widzieli początku zajścia, ale ratowali płonącego 21-latka. Ustalono, że na miejscu zdarzenia mogło przebywać pięciu młodych mężczyzn. Zapisy monitoringu niestety nie obejmowały swoim zasięgiem samego miejsca, w którym doszło do podpalenia mężczyzny. Dzięki wytężonej pracy policjantów pionu dochodzeniowo- śledczego oraz kryminalnego, dzień po zdarzeniu, policjanci wytypowali i zatrzymali do wyjaśnienia sprawy dwóch nieletnich chłopców w wieku 13 i 14 lat. Nie był to jednak koniec zatrzymań w tej sprawie. 14 lipca 2024 roku, funkcjonariusze zatrzymali 19-letniego mieszkańca podopoczyńskiej miejscowości, który od dnia zdarzenia ukrywał się przed organami ścigania. Zebrane w sprawie dowody, pozwoliły na przedstawienie najstarszemu z zatrzymanych zarzutu usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Nieletni zostali przewiezieniu do Policyjnej Izby Dziecka. Decyzją Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Opocznie, dwaj nastolatkowie trafili do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

19-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.