Wybrali policyjne mundury, by pomagać i chronić. Ślubowanie nowych policjantów. Data publikacji 15.07.2024 Powrót Drukuj „Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” – te słowa podczas uroczystego ślubowania wypowiedziało 34 nowo przyjętych policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim.

To czwarte w 2024 roku ślubowanie nowych policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim. To jeden z najważniejszych dni w policyjnej karierze. Początek drogi, która kształtuje charakter, pozwala zdobyć nowe umiejętności, daje satysfakcję z realizacji zadań i niesienia pomocy innym.

Aktualnie na Warmii i Mazurach służbę pełni ponad 3300 policjantów. Swoje zadania realizują w 19 powiatach, w komendzie wojewódzkiej, komendach miejskich, komendach powiatowych, komisariatach i posterunkach. Ich grono zasiliła grupa nowo przyjętych funkcjonariuszy: 13 policjantek i 21 policjantów. Po odbyciu ponad półrocznego szkolenia w jednej ze szkół Policji wrócą do swoich jednostek, by tam rozpocząć służbę jako pełnoprawni policjanci. Będą ją pełnić w: Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu oraz komendach powiatowych w Bartoszycach, Braniewie, Działdowie, Ełku, Giżycku, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmiński, Nidzicy, Olecku, Ostródzie i Piszu.

W poniedziałek (15.07.2024 r.) w obecności swoich bliskich i nowych przełożonych nowi policjanci uroczyście ślubowali „służyć wiernie Narodowi”. Słowa roty ślubowania powtórzyli za swoim nowym szefem, czyli insp. Mirosławem Elszkowskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie.

Dzisiejsza uroczystość była też okazją do indywidualnego wyróżnienia jednego z policjantów pełniących służbę już od lat. To funkcjonariusz KWP w Olsztynie asp. Marek Pikuła, który w drodze na służbę zatrzymał sprawcę kradzieży. Policjant zareagował błyskawicznie, gdy zauważył jak mężczyzna wybiega z jednego ze sklepów, a za nim pracownica sklepu krzycząc, że przed chwilą dokonał kradzieży. Szybka i skuteczna interwencja asp. Marka Pikuły spowodowała, że mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności.

Aktualnie w garnizonie warmińsko-mazurskim do obsadzenia pozostaje 451 wolnych miejsc do służby w policyjnym mundurze na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających Warmię i Mazury. Kolejne w tym przyjęcia zaplanowane zostały na 9 września, 30 października i 30 grudnia. Jednak rekrutacja do służby trwa cały czas. Każdy zainteresowany służbą w Policji może w tym celu spotkać się z funkcjonariuszami Sekcji Doboru KWP w Olsztynie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie:

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca/rekrutacja-do-sluzby-w/489,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

Zapraszamy na „Dzień kandydata”!

Już w najbliższą sobotę (20.07.2024) w sali sportowej OPP w Olsztynie (ul. Pstrowskiego 3) odbędzie się kolejne spotkanie pod hasłem „Dzień kandydata”. W każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00 każdy zainteresowany służbą w Policji może dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja, skorzystać z rad policyjnych instruktorów, a przede wszystkim sprawdzić się na torze sprawnościowym, który jest jednym z etapów podczas rekrutacji do służby w Policji. Policjanci z Sekcji Doboru oraz Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie czekają na osoby zainteresowane służbą w Policji. Zapraszamy!

Więcej informacji na ten temat na stronie:

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/119864,quotDzien-Kandydataquot-juz-w-najblizsza-sobote-w-Olsztynie.html

Służba w Policji daje to, czego nie oferuje wykonywanie wielu innych zawodów. To możliwość niesienia pomocy ludziom i zwierzętom oraz ratowanie mienia i ściganie przestępców. To możliwość rozwoju różnych umiejętności: technicznych, fizycznych czy interpersonalnych. To praca przy wykonywaniu różnych zadań. To służba za kierownicą radiowozu, na motorze, na łodzi, współpraca ze zwierzętami, praca „pod przykrywką”, rozwiązywanie niewyjaśnionych spraw, szukanie śladów w laboratorium, ciągłe staranie się o to, by być jeden krok przed przestępcami, by w końcu ich dopaść. To także współpraca z lokalną społecznością, troska o bezpieczeństwo dzieci i seniorów, bycie wsparciem dla osób, które tego potrzebują. To służba, która każdego dnia może przynosić inne zadania i przynosi satysfakcję z ich zrealizowania.