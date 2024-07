Wojewódzkie obchody święta Policji na zamku lubelskim Data publikacji 15.07.2024 Powrót Drukuj Na dziedzińcu Zamku Lubelskiego odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji w lubelskim garnizonie. 105. rocznica powstania Policji to doskonała okazja do podziękowań dla funkcjonariuszy za pełną poświęcenia służbę, czego wyrazem były odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie. Życzenia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji złożył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Michułka, a także parlamentarzyści, władze wojewódzkie i samorządowe oraz przedstawiciele współpracujących z Policją służb i instytucji.

Zgodnie z tradycją, z okazji Święta Policji na placu przed Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz pod tablicą upamiętniającą poległych i pomordowanych policjantów II Rzeczypospolitej oraz pod tablicą upamiętniającą patrona lubelskiego garnizonu Policji - insp. Tadeusza Tomanowskiego. Hołd oddał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie młodszy inspektor Tomasz Gil wraz z zastępcami oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa lubelskiego nadkomisarz Andrzej Wójcik.

Uroczystości 105. rocznicy powołania Policji Państwowej rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w Archikatedze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. W intencji funkcjonariuszy i pracowników Policji mszę celebrował Jego Ekscelencja Ks. Bp Adam Bab Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej w asyście policyjnych kapelanów.

Po mszy świętej, główne uroczystości przeniosły się na dziedziniec Zamku Lubelskiego. Obchody rozpoczęły się złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości.

To podniosłe wydarzenie, którego gospodarzem był Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie młodszy inspektor Tomasz Gil, zaszczycił swoją obecnością Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Michułka, parlamentarzyści, władze wojewódzkie i samorządowe, delegacje związków zawodowych, przedstawiciele współpracujących z Policją służb i instytucji.

W apelu wzięła udział również kadra kierownicza lubelskiego garnizonu, policjanci i pracownicy policji, a także policyjni emeryci i rodziny naszych funkcjonariuszy.

Po odegranym hymnie Rzeczypospolitej Polskiej uczczono minutą ciszy pamięć o poległych funkcjonariuszach Polskiej Policji i wszystkich funkcjonariuszach, którzy zginęli na służbie.

Przybyłych gości powitał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie młodszy inspektor Tomasz Gil.

Komendant w swoim przemówieniu podziękował wszystkim pracownikom i policjantom za służbę oddaną na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa. Dodał, że naszym zadaniem jako formacji jest obowiązek bezustannej ochrony porządku publicznego, zwalczanie przestępczości oraz ochrona najważniejszych dla obywateli wartości, którymi są życie, zdrowie oraz mienie. ,,...Dziękuję za to, że każdego dnia jesteście blisko ludzi, gotowi podejmować ryzyko w trosce o ich bezpieczeństwo. Chylę czoła przed Waszym poświęceniem i trudną służbą..." - dodał szef lubelskiego garnizonu.

Komendant pogratulował także tym funkcjonariuszom, którzy otrzymali odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie, dziękując za ich zaangażowanie w służbie.

Wyrazem uznania dla poświęcenia i ofiarności funkcjonariuszy jest przyznanie medali, odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie. W garnizonie lubelskim nominacje na wyższe stopnie otrzymało łącznie 702 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów młodszych Policji awansowało - 43 policjantów, w korpusie aspirantów Policji przyznano awanse - 322 policjantom, w korpusie podoficerów - 209, zaś szeregowych - 128.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył 111 funkcjonariuszy i pracowników Medalami „Za Długoletnią Służbę” .

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił srebrną odznaką "Zasłużony Policjant" 7 policjantów, brązową odznaką „Zasłużony Policjant” 64 funkcjonariuszy. Przyznano także 5 brązowych medali „Za zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji" nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzisiejszy dzień był okazją do wyrażenia podziękowań dla osób, które wspierają pracę lubelskich funkcjonariuszy. Pamiątkowe ryngrafy odebrali z rąk mł. insp. Tomasza Gila – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie: Pan Krzysztof Komorski Wojewoda Lubelski, w imieniu Pana Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego - Pan Piotr Breś - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, w imieniu Pana Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublin - Pan Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, st. bryg. Zenon Pisiewicz - Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz nadkom. Andrzej Wójcik Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa lubelskiego.

Specjalne wyróżnienia przyznał także funkcjonariuszom Policji Lubelskiej Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski. Dyplom uznania otrzymał: Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie młodszy inspektor Tomasz Gil, Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie insp. Wioletta Pawluk, Naczelnik Sztabu KWP w Lublinie – mł.insp. Piotr Wolak, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie mł. insp. Renata Laszczka-Rusek, Komendant Komisariatu Policji w Dorohusku podinsp. Michał Moryl, asp. Renata Szpakowska z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie, sierż. Anita Kopacz z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Terespolu.

Z zaproszonych gości głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Michułka, który podziękował policjantom za poświęcenie i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. ,,...Serdeczne podziękowania oraz wyrazy szacunku składam Waszym rodzinom i bliskim, którzy każdego dnia ze zrozumieniem i cierpliwością dzielą z Wami trudy i niedogodności służby..." - dodał komendant. Życzył również, aby każdy dzień spędzony w pracy przynosił satysfakcję i kończył się bezpiecznym powrotem do domu.Z kolei Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski w swoim przemowieniu podziękował funkcjonariuszom Policji Lubelskiej za pracę i troskę o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Zwracając się do policjantek i policjantów podkreślił, że ,,...Nasze bezpieczeństwo i spokój to wartości, o ktore dbacie na co dzień, co zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek..."Gratulacje dla funkcjonariuszy złożyli z okazji Święta Policji Pan Piort Breś - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin oraz Pan Poseł na Sejm RP Pan Jacek Czerniak, którzy wyrazili wdzięczność i uznanie za pełną zaangażowania służbę, która jest fundamentem ładu i porządku publicznego. Dzisiejsze obchody zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Po zakończonych uroczystościach na placu, przed Muzeum Narodowym w Lublinie odbyły się prezentacje stoisk policyjnych. Zaprezentowaliśmy m.in. radiowozy z napędem hybrydowym oraz elektrycznym, motocykle oraz rowery policyjne. Prezentowane były także specjalistyczne urządzenia wykorzystywane podczas codziennej służby przez policjantów ruchu drogowego, pracowników laboratorium czy też kontrterrorystów.

( KWP Lublin/al)