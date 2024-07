Zatrzymano sprawców zniszczenia kilkunastu aut Data publikacji 16.07.2024 Powrót Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali 21-latka i jego 22-letniego kompana, którzy uszkodzili łącznie piętnaście samochodów na terenie całej Łodzi. Wandale celowali do szyb aut za pomocą pistoletu pneumatycznego na metalowe kulki. Za popełnione przestępstwo podejrzanym grozi kara do 5 lat więzienia. Z uwagi na fakt, iż zdarzenie miało charakter chuligański czeka ich surowszy wymiar kary.

Policjanci z I Komisariatu Policji w Łodzi otrzymali kilka zgłoszeń dotyczących uszkodzeń pojazdów. Sytuacje te miały miejsce w nocy z 9 na 10 lipca 2024 roku na terenie śródmieścia. Wandale celowali do szyb aut za pomocą pistoletu pneumatycznego na metalowe kulki.

Żmudne i prowadzone z dużym zaangażowaniem czynności już po paru godzinach od zdarzenia doprowadziły do ustalenia pojazdu jakim poruszali się podejrzewani za te czyny. Ponadto kryminalni dzięki szczegółowej analizie monitoringów bardzo szybko ustalili również personalia sprawców. 21 i 22-letni obywatele Turcji, przebywali w Warszawie i tam też zostali zatrzymani przez łódzkich policjantów w niespełna dobę po zdarzeniu.

Podczas przeszukania pojazdu zabezpieczony został pistolet, który posłużył im do przestępczego procederu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym łącznie piętnastu zarzutów zniszczenia mienia. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na fakt, iż zdarzenie miało charakter chuligański czeka ich surowszy wymiar kary.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z I Komisariat Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź- Śródmieście. Zatrzymani zostali aresztowani na najbliższe dwa miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy – osoby, które czują się pokrzywdzone w związku z powyższym zdarzeniem, a nie złożyły stosownego zawiadomienia w tej sprawie proszone są o kontakt z funkcjonariuszami z I Komisariatu Policji w Łodzi.