5 osób zatrzymanych w ramach zwalczania przestępczości handlu ludźmi Data publikacji 16.07.2024 Powrót Drukuj Karczewscy policjanci błyskawicznie ustalili i zatrzymali 5 osób podejrzanych o usiłowanie wymuszeń rozbójniczych. W sprawie zostało wszczęte śledztwo przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku. Wszyscy zatrzymani na wniosek prokuratury trafili na 3 miesiące do aresztu. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komisariatu Policji w Karczewie w ramach zwalczania przestępczości handlu ludźmi, uzyskali informację o grupie osób o narodowości bułgarskiej, która usiłuje wymuszać haracze od kobiet świadczonych usługi o charakterze seksualnym. Sprawy dotyczące prostytucji oraz szerokorozumianego handlu ludźmi, wymagają od policjantów zdecydowanego działania.

Policjanci od razu po uzyskaniu informacji rozpoczęli swoje działania operacyjne oraz dochodzeniowo-śledcze. Kryminalnym zajęło niespełna 24 godziny ustalenie i potwierdzenie adresu, pod którym przebywają sprawcy. Było to jedno z mieszkań na terenie powiatu piaseczyńskiego. W tym czasie dochodzeniowcy zbierali materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie. Policjanci zdecydowali się wkroczyć do mieszkania i zatrzymać sprawców. Zgodnie z ustaleniami na miejscu zastali dwóch obywateli Bułgarii, podejrzanych o usiłowanie dokonania wymuszenia rozbójniczego. Byli to mężczyźni w wieku 52 oraz 30 lat.

Mężczyźni usłyszeli prokuratorskie zarzuty usiłowania dokonania wymuszenia rozbójniczego. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na tym jednak nie koniec... Policjanci uzyskali kolejną informację, tym razem to kobiety miały wymuszać haracze oraz przy użyciu przemocy i groźby wymusić zmianę zeznań u pokrzywdzonych, aby wcześniej zatrzymani mężczyźni, wyszli na wolność. Karczewscy policjanci po raz kolejny sprawnie zadziałali i zatrzymali 3 kobiety narodowości bułgarskiej w wieku 27, 19 i 36 lat.

Kobiety usłyszały prokuratorskie zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz składania fałszywych zeznań. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W powyższej sprawie zostało wszczęte, przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku, postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa, w którym prokurator, po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, zawnioskował, do Sądu Rejonowego w Otwocku, o zastosowanie najsurowszych ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztów dla wszystkich podejrzanych . Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do prokuratorskich wniosków, a wszyscy podejrzani trafili do aresztu na 3 miesiące.