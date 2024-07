Utopił psa. Usłyszał zarzut Data publikacji 16.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Ełku zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o to, że w beczce z wodą utopił swojego psa. 44-latek słyszał zarzut uśmiercenia zwierzęcia. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Zarzut uśmiercenia psa usłyszał 44-latek z powiatu ełckiego. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w miniony piątek (12.07.2024 r.). Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wrzucił swojego psa do 200-litrowej beczki wypełnionej wodą, co spowodowało utonięcie zwierzęcia. Był to 4-letni mieszaniec. Potem mężczyzna zakopał go na sąsiedztwie posesji.

Powodem takiego zachowania miało być niespokojne i nerwowe zachowanie zwierzęcia podczas burzy.

Ustawa o ochronie zwierząt mówi wyraźnie, że człowiek jest winien zwierzęciu poszanowanie, ochronę i opiekę. Kto uśmierca zwierzę z naruszeniem określonych przepisów, podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności.

Każda informacja, która może uchronić zwierzęta przed cierpieniem, zapobiec popełnieniu przestępstwa przy ich wykorzystaniu oraz doprowadzić do ukarania osób, które popełniły przestępstwo lub wykroczenie na szkodę środowiska, jest bardzo cenna dla policjantów. Dlatego, jeżeli jesteś świadkiem lub masz informacje o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu: nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania;

oferowaniu do sprzedażny lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem;

przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowisku Nie bądź obojętny – zareaguj! Skontaktuj się z nami! Na Twoje informacje czekają koordynatorzy "Zielonej strefy". Dane kontaktowe dostępne są na stronie: Zielona Strefa

KWP w Olsztynie / kp)