By na lubuskich drogach było bezpiecznie

Trwa sezon wakacyjnych wyjazdów, a co się z tym wiąże, czas zwiększonego ruchu na drogach całego kraju i możliwych zdarzeń drogowych. Wyjeżdżając w podróż musimy pamiętać o tym, aby dostosować prędkość do warunków i natężenia ruchu na drodze. Słuchajmy komunikatów o utrudnieniach i przede wszystkim przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego. Pamiętaj! Twoje odpowiedzialne zachowanie na drodze, pomoże Ci uniknąć niebezpiecznych sytuacji!

Sezon wakacyjny to czas zwiększonego ruchu na drogach i niestety także dużej liczby zdarzeń drogowych, do których dochodzi z różnych przyczyn: przekraczania dopuszczalnej prędkości, wymuszania pierwszeństwa przejazdu, nieuwagi i roztargnienia czy jazdy po alkoholu. Policjanci w całym kraju proszą o rozwagę i ostrożność za kierownicą, a ku przestrodze dla wszystkich kierujących aktualizują codziennie mapę wypadków drogowych – informację o liczbie zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym w Polsce. Policjanci w tym czasie podejmują różne działania, które są skierowane na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale takie działania mogą przynieść pożądany efekt tylko wtedy, gdy kierowcy zrozumieją, że pośpiech i brawura za kierownicą nie powinny iść w parze. Ważne jest także odpowiednie skupienie i koncentracja, bo jazda samochodem w ruchu ulicznym jest czynnością trudną i wymagającą koncentracji, żeby nie popełnić błędu.

Tym razem policyjne siły w akcji „Bezpieczne lubuskie” zostały skierowane na powiat gorzowski, ale takie działania będą powtarzane w większości miejsc naszego województwa. Cel? Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze wyposażeni w oznakowane i nieoznakowane radiowozy z videorejestratorem, drony oraz laserowe mierniki prędkości zwracać będą szczególną uwagę na prędkość, z jaką będą jechać kierowcy. To właśnie niedostosowanie prędkości do warunków na drodze wciąż jest najczęstszą przyczyną wypadków. Uważnie obserwowane będzie zachowanie kierowców na drodze, sposób w jaki przewożą pasażerów – czy mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci korzystają ze specjalnych fotelików. Podczas kontroli drogowych mundurowi sprawdzać będą również trzeźwość zmotoryzowanych oraz uprawnienia do kierowania.

Zdarzenia drogowe od 1 stycznia do 10 lipca 2023 i 2024 roku

2023- wypadki 206, zabici 32, ranni 257, kolizje 5099;

2024 – wypadki 229, zabici 35, ranni 251, kolizje 5577.