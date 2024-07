Areszt za kradzież lawety i dokonanie szeregu przestępstw Data publikacji 16.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Jaworzna zatrzymali 50-latka, który pod wpływem narkotyków i alkoholu najpierw ukradł lawetę, a następnie dokonał szeregu innych przestępstw, powodując straty o wartości ponad 250 tys. złotych. Na wniosek śledczych i prokuratora, jaworznicki sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat więzienia.

W ubiegłym tygodniu do jaworznickiej komendy wpłynęło zgłoszenie od świadków zdarzenia o zamaskowanym mężczyźnie, który wjechał pojazdem typu laweta w witrynę i ścianę sklepu rowerowego przy ul. Towarowej w Jaworznie, a następnie dokonał kradzieży towaru. W ciągu kilku godzin jaworzniccy stróże prawa zostali też powiadomieni o kilku innych kryminalnych zdarzeniach, które miały miejsce z 7/8 lipca, tj. m.in. włamaniach do firm budowlanych, kradzieży elektronarzędzi i uszkodzenia 10 pojazdów.

Policjanci na miejscu tych wszystkich zgłoszonych przestępstw wykonali wiele czynności, by szybko trafić na trop sprawcy. Podczas przeczesywania terenu w pierwszej kolejności odzyskali skradzione rowery. Sprawca ukrył je w lesie pod krzakami. Policjanci ustalili także trasę przejazdu lawety, dzięki czemu odnaleźli część skradzionych elektronarzędzi oraz miejsce porzucenia skradzionego pojazdu. Po kilkunastu godzinach od zdarzenia 50-letni mężczyzna został zatrzymany.

Jak ustalili policjanci, w dniu 7 lipca br. sprawca najpierw udał się do jednej z firm, w której pracował, a następnie dokonał kradzieży lawety. Następnie przemieścił się na teren kolejnej firmy, gdzie dokonał kradzieży z włamaniem do biura, uszkadzając przy tym 10 zaparkowanych tam pojazdów.

Skradzioną lawetą udał się też na ul. Towarową w Jaworznie, gdzie wjechał w witrynę sklepu rowerowego, uszkadzając przy tym ścianę budynku. Jego łupem padły tam 4 rowery.

Mężczyzna swoim zachowaniem spowodował straty na łączną kwotę ponad 250 tysięcy złotych na szkodę różnych firm. Zatrzymany mężczyzna przyznał, że tego dnia po kłótni z żoną zażył narkotyki, które popił alkoholem i nie pamięta co się później działo. Ustalenia śledczych wskazują, że mężczyzna przygotował się do popełnienia tych przestępstw, na co wskazują zabezpieczone materiały dowodowe. Policjanci znaleźli również porzucone przez niego na stacji paliw ubrania, w których dokonał przestępstw oraz bagaże.

50-latek usłyszał łącznie 14 zarzutów dotyczących m. in. kradzieży, kradzieży z włamaniem, uszkodzenia mienia na szkodę różnych firm i osób powodując straty na ponad 250 tysięcy złotych. Jaworznicki sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za te czyny mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Katowicach / kc)