Napadł na taksówkarza – najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami Data publikacji 16.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego wspólnie z mundurowymi służby patrolowej komisariatu w Sulechowie zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o napad na taksówkarza. Okazało się, że podejrzany popełnił to przestępstwo w recydywie, czyli kolejny już raz. Decyzją sądu został już aresztowany na 3 miesiące. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie.

Dyżurny Komisariatu Policji w Sulechowie otrzymał w miniony weekend (14 lipca) zgłoszenie o napadzie na kierowcę taksówki, do którego miało dojść na ulicy Piaskowej. Z relacji pokrzywdzonego kierowcy wynikało, że gdy wykonywał zamówiony przez klienta kurs, po dojechaniu na miejsce ten nagle stał się agresywny, zaczął mu grozić, bić po głowie a następie zażądał wydania pieniędzy. Pomiędzy mężczyznami doszło do szarpaniny. W pewnej chwili napastnik sięgnął do schowka skąd wyjął saszetkę z pieniędzmi w kwocie około tysiąca złotych, a następnie uciekł.

W wyniku podjętych natychmiast działań operacyjnych, policjanci z wydziału kryminalnego komisariatu w Sulechowie wraz z funkcjonariuszami służby patrolowej ustalili tożsamość i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o napad na taksówkarza. Okazało się, że to znany policjantom i wcześniej wielokrotnie notowany i karany za takie przestępstwa 33-letni mieszkaniec miejscowości. Przy zatrzymanym policjanci odzyskali i zabezpieczyli pieniądze kwocie niemal 800 zł.

W trakcie prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że zatrzymany 33-latek dzień wcześniej nie zatrzymał się policjantom do kontroli drogowej, a jadąc samochodem miał przytwierdzone tablice rejestracyjne od innego pojazdu. Dodatkowo okazało się, że ten właśnie mężczyzna udzielał narkotyków innej osobie.

Śledczy przedstawili zatrzymanemu cztery zarzuty: niezatrzymania się do kontroli, posługiwania innymi tablicami rejestracyjnymi, udzielania narkotyków, a także rozboju. Ten ostatni zarzut usłyszał w multirecydywie, ponieważ już wcześniej odbywał karę pozbawienia wolności za to przestępstwo popełnione w recydywie. Będzie to mało wpływ na ostateczny wymiar kary wymierzonej przez sąd. Za te wszystkie przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, natomiast przedstawienie zarzutów w recydywie oznacza zagrożenie karą ponad 20 lat pozbawienia wolności.

Materiał dowodowy zebrany w sprawie pozwolił prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie na wystąpienie z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VI Wydział Karny w Sulechowie decydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.