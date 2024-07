Policjant i ratownik WOPR uratowali życie 16-latki nad jeziorem Data publikacji 16.07.2024 Powrót Drukuj Policjant z Zespołu Dzielnicowych w Osiecznej wspólnie z ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ratowali życie 16-letniej dziewczyny nad Jeziorem Łoniewskim. Prawdopodobnie, gdyby ich pomoc nie przyszła na czas mogłoby dojść do tragedii.

Zdarzenie miało miejsce minionej soboty, 13 lipca br. tuż przed godziną 19.00 w Osiecznej na plaży głównej. Aspirant Damian Walenciak z Zespołu Dzielnicowych w Osiecznej i Radosław Szymański, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a na co dzień pracownik cywilny Komendy Miejskiej Policji w Lesznie pełnili wspólną służbę prewencyjną na Jeziorze Łoniewskim.

W pewnym momencie mężczyźni zauważyli machającą do nich z pomostu plaży głównej grupę osób. Natychmiast podpłynęli motorówką do brzegu i okazało się, że ich znajoma, która właśnie do nich dotarła, straciła przytomność wchodząc na pomost. Dziewczyna leżała na wznak, zwymiotowała, była sina i nie było z nią żadnego kontaktu. Ratownicy od razu wyczuli od niej silną woń alkoholu, udzielili stosownej pomocy przedmedycznej m.in. oczyszczając drogi oddechowe, przywracając prawidłowy oddech, układając we właściwej pozycji. Po wezwaniu przez policjanta zespołu pogotowia ratunkowego 16-latka została przekazana w ręce medyków i trafiła do szpitala. Jej życiu już nic nie zagraża.