Zaatakował znajomego nożem. Policjant oddał strzały ostrzegawcze Data publikacji 16.07.2024 Powrót Drukuj Mundurowy z zawierciańskiej patrolówki w trakcie interwencji wobec nietrzeźwej kobiety zauważył, że jeden z dwóch bijących się w oddali mężczyzn próbuje zadawać ciosy nożem. Widząc, że życie drugiego z mężczyzn jest zagrożone, policjant sięgnął po broń. Napastnik trafił na 3 miesiące do aresztu.

W piątek, 12 lipca przed godziną 19:00 zawierciańscy policjanci otrzymali informację o agresywnej kobiecie, która biega z nożem w rejonie ulicy Aptecznej w Zawierciu. Policjanci natychmiast udali się pod wskazane miejsce, gdzie zastali pijaną 30-latkę. Kobieta nie miała już przy sobie niebezpiecznych przedmiotów, jednak z ustaleń wynikało, że rzeczywiście wcześniej poruszała się z nożem i zachowywała się agresywnie. Mieszkanka Zawiercia miała prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, w związku z czym mundurowi podjęli decyzję o umieszczeniu kobiety w izbie wytrzeźwień.

Podczas interwencji na miejscu pojawili się krewni zatrzymanej oraz jej znajomy. Brat kobiety utrudniał prowadzenie czynności, więc policjanci wezwali na miejsce drugi patrol. Chwilę później 41-latek zaczął wykrzykiwać do znajomego swojej siostry. Mężczyzna groził koledze, a następnie zaczął za nim biec. W pewnym momencie mężczyźni zaczęli się bić na środku ulicy. Nagle 41-latek wyciągnął nóż i będąc blisko 21-letniego mężczyzny, zaczął nim wymachiwać, usiłując zadać ciosy. Z uwagi na realne zagrożenie dla życia oraz zdrowia zaatakowanego mężczyzny, jeden z policjantów krzyknął, aby napastnik odrzucił nóż, a następnie sięgnął po broń i oddał dwa strzały w powietrze. 41-latek odrzucił nóż i zaczął stosować się do dalszych poleceń. Dzięki szybkiej reakcji policjantów nie doszło do tragedii.

Jak się okazało mężczyzna, podobnie jak jego siostra, był pijany. Badanie stanu trzeźwości w jego przypadku wykazało ponad 3 promile. Mieszkaniec Zawiercia został zatrzymany i usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. Zawierciański sąd przychylił się do wniosku prokuratora i śledczych o zastosowaniu wobec 41-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara dożywotniego więzienia.