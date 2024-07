Sztandar dla BOA Data publikacji 16.07.2024 Powrót Drukuj 16 lipca 2024 r. na dziedzińcu Muzeum Katyńskiego w Warszawie odbyła się uroczystość nadania sztandaru Centralnemu Pododdziałowi Kontrterrorystycznemu Policji „BOA”, która wpisała się w obchody tegorocznego Święta Policji tej służby.

Święto Policji w CPKP „BOA” było okazją do odznaczenia medalami i wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom Policji. Głównym punktem ceremonii było jednak nadanie sztandaru centralnej jednostce kontrterrorystycznej w Polsce. Miejsce na uczczenie 105. rocznicy powołania Policji Państwowej w CPKP „BOA” wybrano nieprzypadkowo. Muzeum Katyńskie kultywuje pamięć o kilkudziesięciu tysiącach polskich jeńców, zamordowanych wiosną 1940 r. w ZSRR. Największą ich część stanowili przedwojenni funkcjonariusze Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego. To w tym muzeum przechowywane są przedmioty wydobyte podczas ekshumacji w latach 90 ub. w. w Miednoje, największe policyjnej nekropolii na świecie.

Na tę szczególną uroczystość przybyło wielu znamienitych gości na czele z sekretarzem stanu w MSWiA Czesławem Mroczkiem i Pierwszym Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanem Kusterem. Zaproszonych witał dowódca CPKP „BOA” insp. Łukasz Pikuła. Obecni byli członkowie komitetu ufundowania sztandaru, przedstawiciele innych formacji mundurowych, duchowieństwa, kontrterroryści z pododdziałów z kraju, dyrektorzy biur KGP i innych jednostek centralnych, związków zawodowych oraz licznie przybyli dawni członkowie i dowódcy centralnej jednostki AT.

- Sztandar, który dzisiaj otrzymujemy jest nie tylko znakiem naszego oddania służbie i społeczeństwu, ale również zobowiązaniem do dalszego kształtowania naszego etosu zawodowego - powiedział dowódca CPKP „BOA” insp. Łukasz Pikuła. - Jest symbolem honoru, odwagi i solidarności, które są fundamentami naszej misji. Dzisiejsza uroczystość to także okazja do refleksji nad historią i osiągnięciami naszej jednostki, a także nad wyzwaniami, które przed nią stoją.

Następnie odbyła sie uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych oraz aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Złoty Medal Za Długoletnią Służbę z rąk wiceministra Czesława Mroczka odebrała pani Ewa Nogacka.

Najważniejszym punktem uroczystości było jednak nadanie sztandaru CPKP „BOA”. Jak każe ceremoniał w drzewce zostały wbite gwoździe honorowe, a każdy z wbijających dokonał również wpisu w księdze pamiątkowej. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji gwóźdź honorowy wbił Sekretarz Stanu w MSWiA Czesław Mroczek, a w imieniu Komendanta Głównego Policji jego pierwszy zastępca nadinsp. Roman Kuster. Gwoździe wbili także: dowódca CPKP „BOA” insp. Łukasz Pikuła, przewodniczący Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru CPKP „BOA” insp. w st. spocz. Michał Stępiński, przedstawiciel korpusu generałów Policji, poprzedni dowódca CPKP „BOA” nadinsp. w st. spocz. Dariusz Zięba, przedstawiciel korpusu oficerów Policji CPKP „BOA” insp. Krzysztof Sowiński, przedstawiciele korpusów: aspiranckiego, podoficerskiego i szeregowych CPKP „BOA”, a także: reprezentująca pracowników jednostki Ewa Nogacka. Honorowe gwoździe wbili także: przewodniczący NSZZ Policjantów kom. Rafał Jankowski, policyjni kapelani: ojciec Wojciech Juszczuk, pop Andrzej Bołbot i pastor Marek Twardzik oraz dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, któremu podlega Muzeum Katyńskie prof. gen. dyw. w st. spocz. Bogusław Pacek. Gwóźdź pamiątkowy z datą 28 lutego 2021 r., wskazującą 45. rocznicę powołania jednostki centralnej AT wbił jej pierwszy dowódca płk w st. spocz. Edward Misztal. Sztandar pobłogosławili i poświęcili wspólnie wymienieni policyjni kapelani.

Po ceremonii wręczenia i prezentacji nowego sztandaru przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia.

- 105 lat temu odrodzone młode państwo polskie powołało Policję Państwową, by ugruntować świeżo odzyskaną niepodległość, by zapewnić bezpieczeństwo obywatelom - zabrał głos wiceminister Czesław Mroczek. - Z okazji święta składam podziękowania wszystkim policjantom, którzy obecnie wykonują służbę ojczyźnie, państwu i obywatelom, strzegąc bezpieczeństwa, przestrzegania prawa, praworządności. Wdzięczną pamięcią obejmujemy wszystkie pokolenia policjantów, którzy poświęcili życie dla ojczyzny, którzy sumiennie wykonywali swoje obowiązki.

Wiceminister Mroczek nawiązał w wystąpieniu także do historii jednostek antyterrorystycznych w Polsce. Zwrócił uwagę, że wręczenie sztandaru wieńczy proces formowania się danej jednostki, który w ostatnich latach dokonał się w CPKP „BOA”.

- Silny i mocny, dobrze wyszkolony Centralny Pododdział Kontrterrostyczny Policji „BOA” razem z pododdziałami kontrterrorystycznymi w całej Polsce są potrzebne, aby chronić ludzkie życie - podkreślił z kolei nadinsp. Roman Kuster. - A trzeba pamiętać, że z grona tych pododdziałów wielu funkcjonariuszy straciło życie, chroniąc życie innych.

Komendant Kuster zaznaczył, że od tej chwili sztandar będzie towarzyszył jednostce w najważniejszych wydarzeniach w jej historii. Nowi funkcjonariusze będą składać na ten sztandar rotę ślubowania, będzie podczas uroczystych apeli i zbiórek przy okazji wyróżnień i nominacji. - Oby nigdy nie towarzyszył Wam podczas ostatniego pożegnania - zakończył nadinsp. Roman Kuster. - Dziękuję Wam i Waszym najbliższym, za to, że codziennie stawiacie się do służby, za to, że podejmujecie trudne wyzwania, mając z tyłu głowy słowa roty ślubowania. Gratuluję awansów i życzę szczęścia policyjnego.

Już na samym początku uroczystości policyjny posterunek honorowy został wystawiony w Epitafium Katyńskim przy tablicach z nazwiskami przedwojennych stróżów prawa, zamordowanych w ZSRR. Po ceremonii nadania sztandaru delegacja w składzie: wiceminister Czesław Mroczek, nadinsp. Roman Kuster, insp. Łukasz Pikuła oraz dyrektor Bogusław Pacek złożyła tam wieniec.

Uroczystości zakończył przemarsz pododdziałów i pocztów sztandarowych.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą kapelmistrza insp. Janusza Trzepizura z tamburmajorem nadkom. Jakubem Pietruchą.

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski / Gazeta Policyjna