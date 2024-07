Miał trafić za kratki na miesiąc, może spędzić w celi znacznie dłużej Data publikacji 17.07.2024 Powrót Drukuj Skarżyscy policjanci zatrzymali w poniedziałek 44-latka poszukiwanego listem gończym. W związku ze sprawą rozboju miał trafić do aresztu na trzydzieści dni. W trakcie próby zatrzymania mężczyzna rzucał w kierunku funkcjonariuszy butelkami z benzyną, którą podpalił. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a płomienie szybko ugasili strażacy. Bardzo prawdopodobne, że pobyt w więzieniu 44-latkowi znacznie się wydłuży.

W poniedziałkowy ranek, 15 lipca skarżyscy stróże prawa ustalili, że w jednym z domów na terenie miasta przebywa poszukiwany listem gończym mężczyzna. 44-latek miał trafić do aresztu na trzydzieści dni, jako podejrzany o rozbój, którego miał dopuścić się w przeszłości. Taki bowiem środek orzekł w stosunku do niego sąd. Kryminalni mieli pewność, że poszukiwany przebywa w domu. Jednak mimo wielu wezwań nikt z domowników nie otwierał drzwi. Policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do budynku. Na miejsce wezwali strażaków.

Podczas próby sforsowania drzwi, zostały one otwarte przez matkę 44-latka. Wówczas figurant wbiegł na piętro budynku. Po chwili w kierunku funkcjonariuszy rzucił dwoma butelkami wypełnionymi najprawdopodobniej benzyną i podpalił rozlaną ciecz. W ostatniej chwili stróże prawa wybiegli z budynku. Płomienie na klatce schodowej gasili strażacy. Podczas interwencji jeden ze strażaków został uderzony butelką z benzyną, którą agresor rzucił z okna. Na szczęście nie doznał żadnych obrażeń. W związku z niebezpieczną sytuacją na miejsce wezwano inne służby. Odcięto dopływ prądu i gazu do budynku. Po kilkunastu minutach negocjacji, napastnik wyszedł z domu i został zatrzymany.

We wtorek, 16 lipca 2024 r. mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zmuszania policjantów groźbą bezprawną do zaniechania prawnej czynności służbowej. Za taki czyn 44-latek może spędzić za kratkami nawet trzy lata.