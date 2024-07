18-latek oferował do wynajęcia cudze mieszkania Powrót Drukuj Na początku lipca br. krakowscy policjanci zatrzymali 18-letniego mężczyznę, który od połowy czerwca br. kilkukrotnie oszukał osoby, pobierając od nich opłaty za wynajem mieszkań, którymi nie miał prawa dysponować. Najmujący, otrzymywali od niego klucze, które nie pasowały do zamków w drzwiach. Mężczyzna usłyszał m.in. zarzuty oszustwa, za co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W piątek, 5 lipca br. po godzinie 21.00 kryminalni z Komisariatu Policji I w Krakowie udali się na jedną z ulic w centrum miasta, gdzie dwie osoby miały spotkać się z mężczyzną oferującym mieszkanie do wynajęcia. Zgłaszający twierdzili, że mężczyzna, z którym są umówieni, zaoferował im do wynajęcia mieszkanie, jednak nie ma on prawa, aby nim dysponować. Ponadto twierdzili oni, że ich znajomi w czerwcu br. po wizycie dokładnie w tym samym lokalu mieli zostać oszukani na ponad 4 tysiące złotych. Osoby te podpisały umowę, dokonały opłat za wynajem i miały otrzymać klucze, które nie pasowały do zamków wynajętego lokalu, a kontakt z najemcą się urwał.

Około godziny 21.30 na miejscu pojawił się mężczyzna, który wraz ze zgłaszającymi udał się do jednego z budynków celem prezentacji mieszkania. Chwilę później, do tego samego mieszkania udali się policjanci, którzy zatrzymali 18-letniego oszusta. Na miejsce przybyli również znajomi zgłaszających, którzy potwierdzili, że zatrzymany mężczyzna to ta sama osoba, która oszukała ich w połowie czerwca br. W związku z zaistniałą sytuacją 18-latek został przewieziony do policyjnej jednostki, skąd następnie trafił do policyjnego aresztu.

Jak ustalili śledczy, mężczyzna od połowy czerwca br. w podobny sposób oszukał również inne osoby, wyłudzając od nich pieniądze na łączną sumę ponad 19 tysięcy złotych, a mieszkania, które prezentował, sam wynajmował na jedną dobę. W sumie 18-latek usłyszał 4 zarzuty oszustwa oraz jeden zarzut usiłowania oszustwa. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód w Krakowie sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na 3 miesiące.