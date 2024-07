Polska Policja w walce z narkotykami Data publikacji 17.07.2024 Powrót Drukuj W ostatnim czasie funkcjonariusze polskiej Policji na terenie całego kraju zabezpieczyli ponad 180 kg różnego rodzaju narkotyków. Walka z przestępczością narkotykową to nie tylko zatrzymywanie osób, które je posiadają czy nimi handlują, ale także rozpoznanie miejsc, w których prowadzona jest ich produkcja. Wyeliminowanie substancji niedozwolonych z rynku to jeden z priorytetów polskich policjantów.

Skala narkomanii w Polsce nieustannie jest problemem, wpływając negatywnie na zdrowie i bezpieczeństwo społeczne. W odpowiedzi na te wyzwania polska Policja prowadzi złożone operacje w walce z przestępczością narkotykową.

KWP we Wrocławiu

Wielomiesięczna praca policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a także funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, doprowadziła do zatrzymania 40-latka oraz zabezpieczenia w policyjnym depozycie 110 kg klefedronu o łącznej wartości 7,5 miliona złotych i kilkuset litrów prekursorów narkotykowych. Sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego możliwe są kolejne zatrzymania. Śledztwo prowadzi Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

KWP w Poznaniu

Mężczyzna powiązany ze środowiskiem pseudokibiców został zatrzymany przez policjantów wydziału antynarkotykowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Znaleziono przy nim 67 kg marihuany i mefedronu.

Podejrzany został zauważony przez policjantów na ulicy w podpoznańskim Puszczykowie. W samochodzie, z którego korzystał policjanci znaleźli 4,5 kg narkotyków. Kiedy weszli do jego mieszkania odkryli istną narkotykową hurtownię. Było tam dodatkowe 63 kg marihuany i mefedronu.

Na podstawie materiałów dowodowych zatrzymanemu 27-letniemu Rogerowi M. przedstawiono w Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora Sąd zdecydował o areszcie tymczasowym. Zatrzymanemu grozi do 12 lat więzienia.

KWP w Bydgoszczy

Przeszło 2,5 kilograma głównie amfetaminy, ale także marihuany zabezpieczyli kryminalni z Komisariatu Policji Toruń Rubinkowo u 37-letniego mieszkańca gminy Zławieś Wielka. Mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków i wprowadzanie ich do obrotu. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet 12 lat więzienia. Konsekwencje za posiadanie narkotyków poniesie też jego 25-letni znajomy. Jemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

KWP zs. w Radomiu

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Płocku, którzy na co dzień zwalczają przestępczość narkotykową zatrzymali kolejnego handlarza narkotyków. Kryminalni, wykonując czynności operacyjne sprawdzają każdy trop. Dzięki skrupulatnym działaniom za kraty trafił kolejny przestępca. Funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku 19-latka, który usiłował sprzedać nieletniemu marihuanę. W mieszkaniu mężczyzny zabezpieczono łącznie ponad 2,5 kg narkotyków, w tym: marihuanę, amfetaminę oraz MDMA. Mieszkaniec Płocka usłyszał zarzuty. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za handel oraz posiadanie środków odurzających grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8 lat, a gdy w grę wchodzi ich znaczna ilość, do 12 lat więzienia.