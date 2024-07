Sejneńscy policjanci w godzinę odnaleźli 14-latka Data publikacji 17.07.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sejnach pomogli w odnalezieniu 14-latka. Sytuacja była niebezpieczna, gdyż chłopiec przebywa z rodzicami na wakacjach, nie zna terenu, a co najważniejsze jest dzieckiem z zaburzeniami.

Sejneńscy policjanci kolejny raz pokazali poprzez swoje działania, że oprócz reagowania na przestępstwa i wykroczenia w codziennej służbie niosą pomoc innym, dbając tym samym o wartość bezcenną, jaką jest ludzkie życie.

Tym razem sytuacja była trudna, bowiem zaginął chłopiec z zaburzeniami. Do zaginięcia 14-latka doszło w jednej z podsejneńskich miejscowości. Chłopiec po kłótni z matką wyszedł z domu bez telefonu komórkowego i dokumentów. Nie znał również okolicy, gdyż 14-latek razem z rodzicami przyjechał na wakacje.

Dyżurny sejneńskiej komendy niezwłocznie zadysponował patrole do poszukiwań chłopca. Dzięki szybkiej i efektywnej pracy mundurowych równo godzinę od zgłoszenia dotarli do 14-latka. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zauważyli go przy jednym z rond w Suwałkach. Na szczęście sytuacja ta miała swoje pozytywne zakończenie i nastolatek wrócił pod opiekę matki.

Takie finały cieszą nie tylko osoby, którym pomoc jest niesiona, ale również samych policjantów zachęcają do dalszych działań i jeszcze bardziej efektywniej pracy. Hasło: "Pomagamy i chronimy!" jest nieodzownym elementem naszej codziennej służby.