Podziękowania dla policjantów za zaangażowanie, pomoc i odnalezienie mężczyzny

Policjanci wychodzą codziennie do służby, by pomagać i chronić. Gdy w jej trakcie mają okazję komuś pomóc, to nie oczekują za to specjalnych podziękowań. Gdy jednak takie do nich wpływają, to jest to wyjątkowa nagroda. Takie podziękowania zostały skierowane do policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, którzy podczas służby w Rynie skutecznie interweniowali po tym, jak pewna kobieta zgłosiła im, że jej mąż zaginął, nie ma go od trzech godzin, a jest obcokrajowcem niemówiącym po polsku.