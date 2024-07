Zlikwidowana nielegalna fabryka papierosów Data publikacji 17.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów oraz zatrzymali 6 członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmujących się produkcją. Zabezpieczono również ponad 2,5 mln sztuk papierosów bez polskiej akcyzy.

Tym razem, realizując uzyskane wcześniej informacje, policjanci weszli na terenie powiatu tarnogórskiego w województwie śląskim, do nielegalnej fabryki papierosów. Znajdowała się tam profesjonalna linia pakująca tzw. pakowaczka, służąca do w pełni zautomatyzowanego konfekcjonowania wyprodukowanych wcześniej papierosów, w opakowania z logo popularnych zachodnich marek.

Na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie zatrzymali sześć osób, w tym trzech obywateli Republiki Serbii. Zabezpieczyli także kompletną linię pakującą oraz ponad 2,5 mln sztuk papierosów. Część z nich znajdowała się jeszcze na taśmie produkcyjnej, a pozostała była już zapakowana w pudła, tzw. opakowania zbiorcze i na paletach oczekiwała na transport do klientów. W nielegalnej fabryce natrafiono także na duże ilości komponentów do produkcji zarówno papierosów jak i opakowań w postaci poligrafii-czyli gotowych do złożenia opakowań z logo marki papierosowej, filtrów, bibuły czy folii.

Do samego zatrzymania sprawców doszło w momencie, kiedy wszyscy wraz z organizatorem fabryki byli w trakcie przygotowywania kolejnego etapu produkcji, rozładowując samochód dostawczy służący do transportu papierosów. Jak ustalili funkcjonariusze, kilku zatrzymanych pracowników fabryki przebywało w niej bez opuszczania tego miejsca w okresie produkcji i korzystało w tym czasie ze specjalnie przygotowanej części socjalnej (łazienki, kuchni, części sypialnej oraz pomieszczenia z telewizorem). W celu zminimalizowania ryzyka „wpadki” w budynku fabryki oraz w części socjalnej nie było okien.

Sposób działania sprawców, a także czynności przeprowadzone przez małopolskich policjantów pozwoliły na przedstawienie sprawcom, zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych. Dysponując takimi materiałami Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach, wystąpiła do miejscowego Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tych wniosków i wobec wszystkich sześciu osób zastosował na trzy miesiące ten najsurowszy spośród środków.

Śledczy ocenili, że ujawnione i zabezpieczone na miejscu papierosy po ich wprowadzeniu na rynek naraziłyby Skarb Państwa z tytułu nieodprowadzonej akcyzy oraz VAT na straty w wysokości ponad 3,5 mln złotych. Wyliczenia nie obejmują papierosów wyprodukowanych i wyprowadzonych na tzw. „czarny rynek” przed działaniami śledczych.

W miejscu ujawnienia nielegalnej produkcji oraz w innych, które zostały przeszukane przez policjantów z Krakowa, w tym u zatrzymanych, ujawniono i zabezpieczono łącznie kilkaset tysięcy złotych w walucie Euro oraz PLN, liczne telefony komórkowe, urządzenia zagłuszające oraz wykrywające sygnał GPS i GSM, detektory ukrytych urządzeń do rejestracji video, a nawet dodatkowe komplety samochodowych tablic rejestracyjnych służące do utrudniania organom ścigania ich pracy.

Śledztwo w sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową w Tarnowskich Górach wraz z małopolską Policją.

( KWP Kraków/al)