Czworonożni podopieczni schroniska przy ul. Ślazowej już po raz kolejny dostali od policjantów masę prezentów, w tym blisko pół tony karmy i smakołyków

Data publikacji 18.07.2024

Karma wraca - to nie są puste słowa. Pod takim właśnie hasłem policjanci oraz pracownicy komisariatów na wrocławskim Śródmieściu oraz Psim Polu zbierali karmę oraz wszystko to czego potrzebują podopieczni schroniska dla zwierząt przy ul. Ślazowej 2. Radiowozy, którymi przyjechali funkcjonariusze, aż uginały się pod ciężarem wysokiej jakości karmy oraz przysmaków, a także legowisk, gryzaków, zabawek, artykułów do pielęgnacji, ręczników, kocy, ale również profilaktycznych leków oraz wielu innych przedmiotów. To wszystko trafiło wczoraj do czworonogów, które na co dzień mieszkają we wrocławskim schronisku. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania, przypominając jednocześnie, że każdy z na nas może samemu wspomóc schroniska dla bezdomnych zwierząt.