Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Łodzi w 105. Rocznicę Powołania Policji Państwowej Data publikacji 18.07.2024 Powrót Drukuj Ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1919 roku powołana została Policja Państwowa. W tym roku przypada 105. rocznica tego wydarzenia, a na jego pamiątkę dzień 24 lipca ustanowiono Świętem Policji. 17 lipca 2024 roku dla uczczenia tej wyjątkowej daty, odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji łódzkiego garnizonu. Oprócz wręczenia medali, odznaczeń, oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, podczas apelu odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, a także symboliczne otwarcie nowej siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Oto rota przysięgi, jaką mieli składać policjanci według ustawy z 1919 roku powołującej Policję Państwową: „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powieżonem mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż.”

Od tamtego momentu historia zapisała wiele kart, ale od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości jedno jest niezmienne; codzienne poświęcenie Ojczyźnie i służba społeczeństwu. Troska o ochronę bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego wpisana jest w obowiązki służbowe każdego funkcjonariusza niebieskiej formacji. Lipcowe Święto Policji to dla policjantów czas podziękowań i uhonorowania trudu ich służby.

17 lipca 2024 roku Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp . Arkadiusz Sylwestrzak wraz ze swoimi zastępcami, Przewodniczącym NSZZ Policjantów województwa łódzkiego, a także Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi, złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Policjantów Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej, oraz patrona garnizonu łódzkiego pułkownika Janusza Zygmunta Jagrym – Maleszewskiego. W tym wyjątkowym dniu, kwiaty złożono także pod pomnikiem ,,W Hołdzie Poległym w Obronie Prawa i Porządku Publicznego”.

Główne obchody poprzedziła Msza Święta w Kaplicy Garnizonowej, na terenie OPP w Łodzi, w intencji funkcjonariuszy i pracowników Policji, celebrowana przez ks. ppor. Jacka Syjuda Kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi.

Przed godziną 12.00, na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi zgrupowali się wyróżnieni policjanci, kompania honorowa z pocztem flagowym i sztandarowym, oraz Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Zaproszeni goście zajęli miejsca na trybunie honorowej. Ceremonia rozpoczęła się złożeniem meldunku pierwszemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanowi Kusterowi przez dowódcę uroczystości nadkom. Bartłomieja Kurowskiego. Zabrzmiał Marsz Powitalny. Poczet flagowy na komendę dowódcy wciągnął flagę na maszt, odśpiewano Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Uczczono pamięć policjantów poległych na służbie oraz zmarłych funkcjonariuszy i pracowników Policji.

W tym wyjątkowym dniu, insp . Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przywitał zaproszonych gości. W apelu wzięli udział parlamentarzyści ziemi łódzkiej, posłowie na Sejm RP : Agnieszka Hanajczyk, Paulina Matysiak, Ewa Szymanowska, senatorowie na Sejm RP : Michał Seweryński, Marcin Karpiński, Krzysztof Kwiatkowski. Na uroczystość przybył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster, Wojewoda Łódzki Dorota Ryl, nadinsp. Adam Cieślak Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wraz z zastępcą, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Wojtysiak, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Magdalena Werstak, I Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Pustelnik, insp. Dariusz Walichnowski Komendant Stołeczny Policji, Prokurator Regionalny w Łodzi Dariusz Sowik. Komendant Sylwestrzak, gospodarz uroczystości, przywitał przedstawicieli Wymiaru Sprawiedliwości, Prezesów Sądów Apelacyjnych, Okręgowych, Prokuratorów Okręgowych województwa łódzkiego. Inspektor Sylwestrzak podziękował za przyjęcie zaproszenia i przywitał służby województwa łódzkiego podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji a wśród nich Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Sebastiana Kościstego, Zastępcę Komendanta Placówki Straży Granicznej w Łodzi mjr. Wojciecha Nowosielskiego, serdecznie witał wszystkich dowódców, komendantów, szefów i dyrektorów zaprzyjaźnionych służb mundurowych woj. Łódzkiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa: Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ks . Andrzej Bołbot, Kapelan Wojewódzkiego Duszpasterskiego Ośrodka Policji w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud. W gronie zaproszonych gości znaleźli się także prezydenci, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele władz samorządowych ziemi łódzkiej, prezesi, dyrektorzy, przewodniczący, kierownicy i naczelnicy, pracownicy urzędów współpracujących na co dzień z policją. Był z nami Dyrektor Szpitala MSWiA w Łodzi dr nauk medycznych Robert Starzec, przedstawiciele świata nauki, rektorzy, reprezentanci uczelni wyższych, dyrektorzy placówek oświatowych województwa łódzkiego, insp. Sylwestrzak przywitał byłych Komendantów Wojewódzkich Policji w Łodzi : nadisnp . w stanie spoczynku Tadeusza Ławniczaka, nadinsp . w stanie spoczynku Dariusza Banachowicza, nadinsp. w stanie spoczynku Sławomira Litwina, a także policyjnych emerytów i rencistów, Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Województwa Łódzkiego podinsp. Tomasza Borowieckiego, przedstawicieli i przewodniczących policyjnych i cywilnych związków zawodowych na czele z przewodniczącym Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego podinsp. Krzysztofem Balcerem, prezesów i przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji, Naczelników Zarządu w Łodzi CBŚ Policji, BSW Policji oraz CBZC , osoby, które przyczyniły się do powstania nowej siedziby CBZC , kadrę kierowniczą łódzkiego garnizonu na czele ze swoimi zastępcami, policjantów i pracowników policji a także nowo przyjętych funkcjonariuszy garnizonu łódzkiego.

Podczas swojego wystąpienia Komendant Wojewódzki podziękował policjantom za wzorowe wypełnianie codziennych obowiązków służbowych, docenił także pracowników cywilnych, wskazując na ich wiedzę i zaangażowanie, dzięki któremu policjanci mogą realizować zadania na najwyższym poziomie.

,,Pamiętajmy o tych, którzy oddali swoje życie w służbie Ojczyzny, o tych, którzy zginęli broniąc wartości w które wierzyli. Jesteśmy dumni z tych, którzy rotę ślubowania wypełnili do końca”- to słowa insp. Sylwestrzaka o poległych na służbie policjantach. Komendant podczas przemówienia podziękował władzom państwowym i samorządowym za wsparcie, nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Zwrócił się także do nowo przyjętych funkcjonariuszy :,, W tym ważnym dniu, który jest początkiem Waszej nowej niebieskiej drogi, życzę Wam wytrwałości i sukcesów w tej wymagającej służbie.”

Pogratulował wyróżnionym medali, odznaczeń oraz awansów. ,, Z okazji przypadającego Święta Policji życzę Wam poczucia spełnienia , tak w życiu zawodowym, jak i osobistym, umiejętności cieszenia się z osiągniętych sukcesów, wzajemnej życzliwości i zadowolenia, po każdym ciężkim dniu.”

Szczególnym momentem ceremonii było wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Postanowieniem Prezydenta RP Medalem ,,Za Długoletnią Służbę” odznaczonych zostało 88 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji łódzkiego garnizonu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał medal ,, Za Zasługi Dla Policji” 21 osobom. W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymaniu porządku publicznego odznakę ,, Zasłużony Policjant” w całym garnizonie, odbrało 83 funkcjonariuszy.

W łódzkim garnizonie na wyższe stopnie służbowe mianowano ogółem 960 policjantów, w tym 44 w korpusie oficerów starszych.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia związkowe. Medalem 30-lecia Powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów uhonorowany został insp. Dariusz Walichnowski oraz mł. insp. Arkadiusz Kukulski. Medalem 100-lecia Powstania Policji Państwowej za zasługi dla NSZZ Policjantów odznaczony został asp. sztab. Michał Wagner oraz asp. sztab . Sebastian Wichliński.

W obecności kadry kierowniczej łódzkiej Policji oraz zaproszonych gości, 50 adeptów sztuki policyjnej, powtórzyło za insp. Sylwestrzakiem, słowa roty ślubowania.

Następnie odbyło się symboliczne otwarcie nowej siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nowo powstały obiekt, zlokalizowany na terenie OPP w Łodzi przy ulicy Pienistej, to budynek trzykondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 12947 metrów kwadratowych. Główne wejście do budynku (w tym wejście dla interesantów) znajduje się od frontu budynku, w miejscu dobrze dostępnym od strony głównego wejścia na teren jednostki. Bezpośrednio przy wejściu powstał pokój zawiadomień, gdzie obsługiwani będą interesanci. W budynku powstały pokoje do pracy, pomieszczenia socjalno – higieniczne, techniczne oraz magazynowe. Przy budynku od strony wschodniej oraz południowej znajduje się parking dla pojazdów służbowych oraz samochodów funkcjonariuszy, częściowo zadaszony.

Symboliczny klucz do nowego budynku CBZC na ręce nadkom. Piotra Łopacińskiego Naczelnika Zarządu CBZC w Łodzi, przekazał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinp . Roman Kuster.

Głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. Zwrócił się do przybyłych gości, funkcjonariuszek, funkcjonariuszy, pracowników Policji, oraz adeptów policyjnej sztuki.

,,Słowa roty ślubowania, tak naprawdę nawiązują i rozdzielają zwykłą pracę od służby, ciężkiej, wymagającej służby, która niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo. Dzisiejszy apel został połączony z wyróżnieniami dla tych, którzy już wiele do tej służby wnieśli”.- powiedział nadinsp . Kuster.

Życzenia łódzkim policjantom złożyli także Wojewoda Łódzki Dorota Ryl oraz Wicemarszałek Województwa Łódzkiego -Piotr Wojtysiak.

Uroczysty Apel zwieńczyła defilada Kompanii Honorowej Łódzkiego Garnizonu Policji oraz pododdziałów biorących udział w ceremonii, przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, która odegrała ,, Warszawiankę”.

tekst: Dagmara Mościńska

video: sierż. Mateusz Piliński

zdjęcia: podkom. Dominik Stanek

