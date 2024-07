Policjanci zabezpieczyli 40 kg narkotyków Data publikacji 19.07.2024 Powrót Drukuj Operacyjni z wydziału narkotykowego KMP w Lublinie zabezpieczyli 40 kg substancji psychoaktywnych o czarnorynkowej wartości około 2 mln złotych. Nielegalny magazyn znajdował się w jednej z miejscowości pod Lublinem. Wcześniej w sprawie zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 22, 38 i 40 lat którzy zajmowali się rozprowadzaniem narkotyków na dużą skalę. Mężczyźni usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału dw . z Przestępczością Narkotykową KMP w Lublinie, wspólnie z Prokuraturą Krajową – Lubelski Wydział Zamiejscowy. Postępowanie zostało wszczęte na podstawie ustaleń funkcjonariuszy, którzy rozpracowali grupę rozprowadzającą narkotyki po terenie całej Polski. Proceder odbywał się za pośrednictwem firm kurierskich.

Policjanci pod koniec czerwca zatrzymali w sprawie 3 mężczyzn w wieku 22, 38 i 40 lat. W ich posiadaniu zabezpieczono paczki z zawartością znacznych ilości substancji zabronionych. To był jednak dopiero początek sprawy. Kolejne czynności operacyjne doprowadziły policjantów do jednej z posesji na terenie powiatu lubelskiego.

Tam funkcjonariusze odnaleźli magazyn, gdzie przygotowywane były narkotyki do wysyłki po terenie kraju. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli 40 kg substancji psychoaktywnych o czarnorynkowej wartości około 2 mln złotych. Wstępne badania wskazują, że jest to głównie amfetamina i klefedron. Dodatkowo zabezpieczono wagi elektroniczne, a także urządzenia służące do przetwarzania, rozdrabniania i pakowania narkotyków.

Wszystkie substancje są teraz szczegółowo badane. Za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi kara do 12 lat więzienia.

( KWP w Lublinie / kc)