Podczas używania piły stracił część palca. W szybkim dotarciu do szpitala pomogła policyjna eskorta

Funkcjonariusze z kraśnickiej drogówki pilotowali pojazd, którym przewożony był 56-latek potrzebujący pilnej pomocy lekarskiej. Mężczyzna podczas używania piły stracił część palca. Pomimo zaopatrzonej rany silnie krwawił i cierpiał z powodu silnego bólu. Niemal 20-kilometrowa policyjna eskorta pozwoliła dotrzeć w krótkim czasie do kraśnickiego szpitala. Dzięki sprawnej akcji mężczyzną szybko zajęli się lekarze.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na terenie Gminy Trzydnik Duży. Policjanci z kraśnickiej drogówki sierżant sztabowy Kamil Wróbel oraz posterunkowy Sylwestrem Bernat prowadzili pomiar prędkości w jednej z miejscowości. Wtedy podjechał do nich roztrzęsiony mężczyzna i powiedział, że jego ojciec podczas używania piły stracił część palca. Pomimo zaopatrzonej rany, mężczyzna krwawił i cierpiał z powodu silnego bólu. Syn zabrał go do szpitala, a po drodze poprosił policję o pomoc.

W takiej sytuacji liczy się każda minuta, dlatego policjanci natychmiast podjęli decyzję o pomocy w jak najszybszym dotarciu do szpitala. Funkcjonariusze przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych przeprowadzili niemal 20-kilometrowy pilotaż pod bramę szpitala. 56-letni mężczyzna od razu trafił pod opiekę specjalistów kraśnickiego szpitala.

Policjanci usłyszeli słowa podziękowania za okazaną pomoc. Takie chwile pozostają w pamięci funkcjonariuszy. „Pomagamy i chronimy” - to nie tylko hasło, ale i realne działanie.

( KWP w Lublinie / kp)