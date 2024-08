Ogólnopolskie działania „Prędkość” Data publikacji 02.08.2024 Powrót Drukuj Już w najbliższy poniedziałek (5.08) policjanci ruchu drogowego przeprowadzą ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”, które mają na celu egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Akcja ma charakter międzynarodowy i jest koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL

W ramach działań „Prędkość” policjanci ruchu drogowego będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością. Do akcji włączą się również policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym przekraczaniu dopuszczalnej prędkości.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Apelujemy do kierujących, aby stosowali się do ograniczeń prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań.

Przypominamy, że w Polsce obowiązują następujące limity prędkości:

Obszar zabudowany – 50 km/h

Poza obszarem zabudowanym: Droga jednojezdniowa – 90 km/h Droga dwujezdniowa – 100 km/h

Drogi ekspresowe: Droga jednojezdniowa – 100 km/h Droga dwujezdniowa – 120 km/h

Autostrady – 140 km/h

Strefy zamieszkania – 20 km/h

Szczegółowe uregulowania znajdują się w art. 20 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

(BRD KGP)