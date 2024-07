Odpowiedzą za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem Data publikacji 19.07.2024 Powrót Drukuj Pięć lat więzienia grozi 52-letniemu mężczyźnie oraz 45-letniej kobiecie - mieszkańcom Mirska, którzy ze szczególnym okrucieństwem znęcali się nad psem, doprowadzając do jego śmierci. Policjanci trafili na trop pary podczas monitorowania informacji zamieszczanych przez lokalną społeczność na jednym z portali zrzeszających mieszkańców Mirska.

Kilka dni temu funkcjonariusze z Posterunku Policji w Mirsku zwrócili uwagę na post, który ukazał się w mediach społecznościowych, na jednym z portali przeznaczonych dla mieszkańców Mirska. Dotyczył on zakopanego w parku miejskim psa, który wcześniej był katowany.

Funkcjonariusze niezwłocznie udali się we wskazane przez jednego z mieszkańców miejsce, gdzie potwierdzili opublikowaną w sieci informację, ujawniając truchło czworonoga, które znajdowało się w worku. Wezwana została również grupa dochodzeniowo-śledcza, która przeprowadziła oględziny miejsca oraz zabezpieczyła zwłoki zwierzęcia w Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. Przeprowadzona sekcja wykazała wiele złamań i przekrwień wskazujących na znęcanie się nad psem.

Niespełna godzinę później mundurowi zatrzymali do sprawy dwie osoby: 52-letniego mężczyznę oraz 45-letnią kobietę, którzy trafili do policyjnych cel.

Po zebraniu materiału dowodowego para usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzęciem poprzez utrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania, rażące zaniedbywanie oraz brak zapewnienia opieki weterynaryjnej. Ponadto działając ze szczególnym okrucieństwem bili, kopali i rzucali o ścianę zwierzęciem, co spowodowało jego śmierć.

W środę 17 lipca zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratora, który zdecydował, że do czasu rozprawy w sądzie para zostanie objęta policyjnym dozorem. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.