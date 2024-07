Dziewczynka dotarła do szpitala na sygnałach

„Pomagać i chronić” - to podstawowa i najważniejsza dewiza każdego policjanta. Gdy ojciec rannej dziewczynki miał problem z dojazdem do szpitala, pomocy udzielili policjanci z bytomskiej grupy Speed. Z uwagi na mocne krwawienie ręki dwunastolatki, mundurowi podjęli natychmiastową decyzję o udzieleniu asysty kierowcy w drodze do szpitala.