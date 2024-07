Policjanci narażając własne życie uratowali starszego mężczyznę Data publikacji 19.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Kudowy-Zdroju, nie wahając się ani chwili, weszli do stawu, w którym znajdował się mężczyzna. Wynieśli poszkodowanego na brzeg, a następnie udzielili mu pomocy przedmedycznej, zanim trafił do szpitala. Na szczęście, dzięki szybkiej i zdecydowanej akcji policjantów nie doszło do tragedii.

Około godziny 15:50 w Ratnie Dolnym, funkcjonariusze Referatu Kryminalnego z Kudowy-Zdroju, wracając do swojej jednostki, zostali zaalarmowani przez mieszkańca, który wskazał im osobę dryfującą w stawie. Okazało się, że starszy mężczyzna znajdował się w odległości około metra od brzegu, w mule i z głową zanurzoną pod wodą. Nie reagował na wołanie i nie dawał oznak życia. Pomimo że brzeg był bagnisty i porośnięty gęstą roślinnością, nie zważając na niebezpieczeństwo policjanci natychmiast ruszyli z pomocą. Pomimo że nie znali dokładnie terenu, by ratować człowieka, weszli do wody i wyciągnęli starszego mężczyznę na brzeg. Następnie przystąpili do udzielania pomocy przedmedycznej, gdyż poszkodowany miał płytki oddech i ciężko było wyczuć tętno. Policjanci monitorowali jego funkcje życiowe aż do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego.

74-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego trafił na Specjalistyczny Oddział Ratunkowy polanickiego szpitala pod opiekę specjalistów. Ten nieszczęśliwy wypadek najprawdopodobniej spowodowany był złym stanem zdrowia mężczyzny, który nieświadomie wszedł do wody i o własnych siłach nie potrafił się z niej wydostać.

Po raz kolejny policjanci zapobiegli ludzkiej tragedii, ratując życie ludzkie. Niewątpliwie dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy ten mężczyzna żyje.

Przypominamy, jak ważne jest reagowanie na sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób. W razie zauważenia osoby w potrzebie natychmiast należy wezwać pomoc dzwoniąc pod numer alarmowy 112.