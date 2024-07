Groził wysadzeniem mieszkania – został tymczasowo aresztowany Data publikacji 19.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który groził eksplozją butli gazowej w jednym z budynków. To jednak nie wszystko, co miał na sumieniu. Na wniosek śledczych sąd zdecydował już o jego tymczasowym aresztowaniu.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 16 lipca, po 21.00 na ulicy Korola w Tarnowskich Górach. Po zgłoszeniu interwencji, dyżurny skierował na miejsce policjantów. Okazało się, że mężczyzna odkręcił w swoim mieszkaniu zawór w butli gazowej i trzymając w ręku zapalniczkę, groził wybuchem. Na miejscu, oprócz policjantów, znaleźli się także strażacy, którzy wspólnie ewakuowali z miejsca zdarzenia 18 osób. Do wybuchu na szczęście nie doszło, gdyż 40-letni tarnogórzanin sam wyszedł do policjantów i nie stawiał oporu przy zatrzymaniu.

W trakcie ewakuacji tarnogórscy dzielnicowi, sprawdzając teren przyległy do zagrożonego wybuchem budynku, znaleźli kilka krzewów podejrzanej rośliny. Gdy sytuacja była już opanowana i wszyscy domownicy mogli wrócić do swoich mieszkań, technik kryminalistyki zabezpieczył i zbadał podejrzane krzaki, którymi okazały się konopie indyjskie. Śledczy ustalili, że to właśnie zatrzymany 40-latek uprawiał niedozwolone rośliny.

Prosto z miejsca zdarzenia trafił do szpitala na badania, a potem do policyjnej celi. Wczoraj usłyszał prokuratorskie zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającemu życiu i zdrowiu wielu osób, a także uprawy konopi. Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące. Grozić mu może za to nawet 8 lat więzienia.

( KWP w Katowicach / kc)

Film Groził wysadzeniem mieszkania – został tymczasowo aresztowany Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Groził wysadzeniem mieszkania – został tymczasowo aresztowany (format mp4 - rozmiar 49.47 MB)