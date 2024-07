Centralne Obchody Święta Policji 2024 - Informacja dla mediów Data publikacji 19.07.2024 Powrót Drukuj 105 lat temu, 24 lipca 1919 r. powołano do istnienia Policję Państwową. W celu upamiętnienia tamtych wydarzeń, każdego roku w dniu 24 lipca polska Policja obchodzi swoje uroczyste święto. Serdecznie zapraszamy na Centralne Obchody Święta Policji, które odbędą się 24 lipca br. o godz. 12:00 na Placu Zamkowym w Warszawie.

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa oraz konieczność zapewnienia sprawnej organizacji uroczystości, na wydarzenie obowiązują akredytacje.

Zgłoszenia akredytacyjne zawierające: imię i nazwisko, imię ojca, PESEL, nazwę redakcji, numer telefonu komórkowego oraz numery rejestracyjne wozów transmisyjnych należy przesyłać na adres: rzecznikkgp@policja.gov.pl.

Uprzejmie prosimy o przesłanie danych osób akredytowanych w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca br. do godz. 16:00 (poniedziałek).

Nie będzie możliwości wejścia do strefy dostępnej dla mediów przez osoby, które nie zostaną w powyższym terminie zgłoszone.



Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego w dzień uroczystości w godz. 10.00-11.30 (wejście w pobliżu Kolumny Zygmunta, od strony Kościoła Św. Anny).

Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 10.00; miejsca dla wozów transmisyjnych, wzorem roku ubiegłego, zostały wyznaczone na ul. Podwale, po prawej stronie jezdni tuż za wjazdem na Plac Zamkowy.

Poddajemy Państwa uwadze, aby przekazać poprawne numery rejestracyjne wozów transmisyjnych wraz z danymi kierowcy.

Dodatkowych informacji na temat uroczystości udziela Zespół Prasowy Komendy Głównej Policji, tel. 602-600-734.

UWAGA: Godziny ustawienia wozów transmisyjnych mogą ulec zmianie z uwagi na ewentualne wytyczne Służby Ochrony Państwa. O ewentualnych zmianach zostaną Państwo poinformowani na adresy e-mail, z których zostaną przesłane listy osób.