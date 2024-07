Msza za Policję Data publikacji 22.07.2024 Powrót Drukuj Jak co roku w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odprawiona została Msza Święta w intencji Policji. Można było uczestniczyć w niej na falach eteru, gdyż transmitowana była przez Program Pierwszy Polskiego Radia.

Z okazji Święta Policji w niedzielę 21 lipca br. ordynariusz polowy Wojska Polskiego ks. bp Wiesław Lechowicz, który jest jednocześnie Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji odprawił wraz z policyjnymi kapelanami Eucharystię za polską Policję. W liturgii wziął udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak oraz kierownictwo Policji na czele z komendantem głównym insp. Markiem Boroniem. Obecni byli dyrektorzy biur KGP, komendanci wojewódzcy, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji współpracujących z Policją.

Homilię wygłosił bp. Wiesław Lechowicz. - Święto Policji stwarza okazję, by podziękować wszystkim Wam, drodzy funkcjonariusze tej formacji za to, że jesteście stróżami prawa i porządku w naszej Ojczyźnie - powiedział Krajowy Duszpasterz Policji. - Jezus przypłacił życiem wierność swojej misji. Niestety, zdarza się to i w przypadku policjantów i policjantek. Ostatnie miesiące znowu to potwierdziły. Policja to najbardziej narażona formacja na utratę zdrowia i życia w warunkach pokojowych. Dlatego chylimy dziś przed wami, moi drodzy, czoła i modlimy się o zdrowie dla was i o to, aby nie zabrakło wam mądrości i siły do utrwalania pokoju w tej niespokojnej, naszej polskiej rodzinie.

Ksiądz biskup zaapelował również o społeczny szacunek i uznanie dla trudnej, policyjnej służby oraz współdziałanie ze stróżami prawa.

Na zakończenie Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń podziękował Krajowemu Duszpasterzowi Policji za odprawioną Eucharystię i za codzienną posługę Jego Ekscelencji oraz wszystkich kapelanów policyjnych. Za pośrednictwem radia komendant Boroń pozdrowił wszystkich policjantów, policjantki i pracowników cywilnych, a przywołując hasło „POMAGAMY I CHRONIMY” zapewnił, że polska Policja będzie dalej stać na straży bezpieczeństwa polskich obywateli.

Oprawę muzyczną liturgii przygotowały Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod dyrekcją kapelmistrza insp. Janusza Trzepizura i Chór Komendy Stołecznej Policji kierowany przez Sylwię Krzywdę Motyczyńską. Oprawę liturgiczną, śpiew psalmu responsoryjnego i modlitwę wiernych zapewnili przedstawiciele Policji. We Mszy Świętej uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna Policji oraz poczet ze sztandarem KGP.



Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski / Gazeta Policyjna