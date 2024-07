Kobieta zasłabła w wodzie – pomoc przyszła na czas Data publikacji 22.07.2024 Powrót Drukuj Dzięki czujności Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie oraz jednego z plażowiczów pomoc uzyskała kobieta, która pływając opadła z sił. Młodszy inspektor Damian Zieliński zauważył, że potrzebuje ona wsparcia i natychmiast ruszył w jej kierunku. Na tę sytuację zareagował także mężczyzna pływający na desce SUP, który również postanowił pomóc. Policjant po dopłynięciu do kobiety pomógł utrzymać się jej na wodzie, a następnie wspólnie z mężczyzną odholowali ją do brzegu. Tam profesjonalnie zajęła się nią wypoczywająca na plaży kobieta, będąca ratownikiem medycznym.

W niedzielę, 21 lipca Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie młodszy inspektor Damian Zieliński spędzał czas z rodziną nad jeziorem Głębokie w powiecie Międzyrzeckim. W pewnym momencie zwrócił uwagę na kobietę, która była około 50-70 metrów od brzegu i zaczęła wołać o pomoc. Natychmiast wbiegł do wody i popłynął w jej kierunku. Kiedy do niej dotarł, przytrzymał kobietę. W tym momencie dopłynął do nich na desce SUP mężczyzna, który również widząc sytuację, ruszyłby pomóc. Wciągnęli kobietę na deskę i wspólnie bezpiecznie dopłynęli do brzegu. Szczęśliwie na plaży znajdowała się ratowniczka medyczna, która także udzieliła pomocy. Dzięki szybkiej reakcji i wspólnej pomocy kobieta doszła do siebie i nie było konieczności wzywania karetki. O jej dalszy los zatroszczyła się jej rodzina.

Cieszymy się, że sytuacja zakończyła się szczęśliwie, a całej trójce, która udzieliła pomocy, gratulujemy postawy. Przypominamy również o zachowaniu ostrożności nad wodą. Zawsze informujmy innych o tym, że idziemy do wody i kiedy planujemy wrócić. Jest wiele przyczyn, które niespodziewanie mogą sprawić, że będziemy w niebezpieczeństwie i możemy sami sobie nie poradzić.