Policjantka z Włocławka po mistrzowsku realizuje swoje pasje sportowe Data publikacji 22.07.2024 Triumf policjantki z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w Mistrzostwach Europy otworzył jej drzwi do reprezentacji Polski na arenie światowej. Podkom. Marta Gwizdalska jedzie na zawody Ninja za ocean!

Nasza koleżanka podkom. Marta Gwizdalska jest funkcjonariuszem włocławskiej Policji z ponad 16-letnim stażem. Jak sama twierdzi, zawsze wiedziała, że zostanie policjantką – ten zawód był najbliższy jej sercu. Jednak nie tylko służba wypełnia jej czas. Policjantka doskonale łączy wykonywany zawód w mundurze ze swoją pasją sportową. Jako bardzo aktywna kobieta, wielokrotnie występowała indywidualnie oraz w reprezentacji drużyn sportowych, zarówno resortowych, jak i klubowych w takich dyscyplinach, jak: piłka siatkowa, lekkoatletyka, zawody konne. Uczestniczyła w wielu turniejach organizowanych na terenie całego kraju, a trud włożony w systematyczne treningi wielokrotnie przynosił piękne chwile zwycięstwa.

Od 3 lat jej pasja sportowa skierowana jest na biegi z przeszkodami i turnieje Ninja. Funkcjonariuszka, podejmując wyzwanie w tej dyscyplinie i startując w różnego rodzaju zawodach, zaczęła szybko odnosić sukcesy. Pełna determinacji i zamiłowania do sportowej rywalizacji odniosła spektakularne zwycięstwo na Mistrzostwach Europy - Jungle Ninja European Championship 2024, które odbyły się w dniach 16-17 marca 2024 roku w Orlen Arena w Płocku. Na listach startowych zawodów znalazło się ponad 320 najlepszych europejskich sportowców Ninja. Jednak nasza Policjantka była niezawodna! Złoto, jakie wówczas zdobyła, otworzyło jej drzwi do światowej przygody z Ninja, bowiem swoim świetnym występem uzyskała oficjalną kwalifikację do UNAA Series Finals Season 9 na Mistrzostwa Świata Ninja w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii.

Na arenie światowej nasza Koleżanka zmierzy się z najlepszymi zawodnikami w tej kategorii sportowej. Będziemy mogli ją dopingować w dniach 24-26 lipca 2024 roku. Marta, trzymamy kciuki!!!