Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Powrót Drukuj Kryminalny z Pajęczna w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę. 57-latek kierował audi mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie oraz posiadał zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. O losie nieodpowiedzialnego kierowcy zdecyduje sąd. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Swoją postawą funkcjonariusz udowodnił, że policjantem jest się nie tylko na służbie, ale również poza nią.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21 lipca 2024 roku, w godzinach popołudniowych w Sulmierzycach. Funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie w czasie wolnym od służby przebywał w tej miejscowości. W pewnym momencie zauważył jak pod pobliski sklep podjeżdża osobowe audi. Z pojazdu wyszedł kierujący, który chwiejnym krokiem udał się do sklepu. Po wyjściu w ręku trzymał butelkę z alkoholem i z trudnościami utrzymania równowagi wsiadał do pojazdu z zamiarem dalszej jazdy. Wzbudziło to obawy mł. asp. Sylwestra Dądeli co do stanu trzeźwości kierującego i bez dłuższej chwili zastanowienia zareagował. Podbiegł do pojazdu, a następnie wyciągnął kluczyki ze stacyjki. Podczas rozmowy wyczuł woń alkoholu od kierującego, który wypowiadał się nielogicznie oraz bełkotał. Funkcjonariusz o fakcie zawiadomił oficera dyżurnego pajęczańskiej policji, który na miejsce natychmiast zadysponował patrol. Przypuszczenia funkcjonariusza potwierdziły się, badanie alkomatem u 57-letniego mieszkańca gminy Sulmierzyce wykazało prawie trzy promile alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna posiada zakaz prowadzenia pojazdami mechanicznymi. Za popełnione przestępstwa mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Grozi mu dożywotni zakaz kierowania pojazdami oraz do 5 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o trzeźwość na drodze!

Nie jest ważne czy w służbie, czy też w swoim czasie wolnym. Policjanci dbają o bezpieczeństwo zgodnie ze słowami roty ślubowania. Policjant Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie mł. asp. Sylwester Dądela udowodnił, że policjantem jest się całą dobę, niezależnie czy w służbie, czy w czasie wolnym. Dzięki jego czujności nie doszło do żadnej tragedii.