Pomogli w bezpiecznym dotarciu do szpitala Data publikacji 22.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego opatowskiej jednostki w piątek po godzinie 17 zatrzymali do kontroli kierującego renaultem. Podenerwowany mężczyzna wyjaśnił, że wiezie córkę, która potrzebuje pilnej pomocy medycznej. Policjanci bez chwili zawahania podjęli decyzję o eskorcie auta z dzieckiem do wskazanej placówki medycznej, gdzie 9-latka została przekazana pod opiekę lekarzy.

W piątek, 19 licpa br. po godzinie 17.00 w miejscowości Stodoły policjanci z opatowskiej drogówki zatrzymali do kontroli osobowego renaulta, którego kierujący przekroczył prędkość. Zdenerwowany mężczyzna wyjaśnił, że musi jak najszybciej dostać się do szpitala. Mieszkaniec gminy Wojciechowice poinformował funkcjonariuszy, że wiezie 9-letnią córkę, która ma wysoką temperaturę oraz silny ból głowy. Policjanci bez chwili zawahania podjęli decyzję o eskortowaniu samochodu, tak by zapewnić sprawny i przede wszystkim bezpieczny przejazd do placówki medycznej. Mundurowi o całej sytuacji powiadomili również dyżurnego jednostki. Sprawny pilotaż pozwolił 9-latce szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala, gdzie została przekazana pod opiekę specjalistów.