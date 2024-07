Nawet nie hamował. Nietrzeźwy kierowca wjechał w busa Data publikacji 22.07.2024 Powrót Drukuj Kierujący oplem został zatrzymany po tym, jak spowodował groźnie wyglądające zdarzenie drogowe. Sprawca tej sytuacji nawet nie hamował, co zarejestrowały kamery monitoringu. Mężczyzna w organizmie miał niemal dwa promile i nie posiadał uprawnień do kierowania. Na szczęście w wyniku zderzenia nikt nie doznał poważnych obrażeń.

Gorzowscy policjanci otrzymali w sobotę, 20 licpa br. około godziny 7.30 wezwanie do zdarzenia drogowego, do którego doszło na rondzie Górczyńskim. Na miejscu zastali dwie osoby, które brały udział w tym zdarzeniu . Zachowanie 33-letniego kierowcy opla, wzbudzało obawy, że może być pod wpływem alkoholu. Potwierdziło się to po wykonaniu badania alkomatem. Mężczyzna w organizmie miał dwa promile alkoholu. Zdarzanie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Kierujący oplem jechał ulicą Górczyńską, a wjeżdżając na rondo, nawet nie hamował. Uderzył w bok busa, który przewrócił się na bok. Na szczęście w wyniku tego zderzenie nikt nie doznał poważnych obrażeń. Kierujący samodzielnie opuścili pojazdy.

Policjanci zatrzymali 33-letniego kierowcę opla, który będzie odpowiadał nie tylko za jazdę w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji, ale także za brak uprawnień do kierowania. Samochód, którym jechał, został zabezpieczony przez funkcjonariuszy.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)