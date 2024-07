Uroczyste spotkanie z laureatami XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant, który mi pomógł” Data publikacji 22.07.2024 Powrót Drukuj Dwa dni przed Centralnymi Obchodami Święta Policji, w Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste spotkanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant, który mi pomógł” z nadinsp. Romanem Kusterem - Zastępcą Komendanta Głównego Policji oraz Czesławem Mroczkiem - Sekretarzem Stanu w MSWiA. W tym roku do zaszczytnego grona laureatów z lat ubiegłych dołączyło kolejnych pięcioro funkcjonariuszy – policjantka i 4 policjantów. Liczba wszystkich laureatów to już 85 policjantek i policjantów. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach 105. rocznicy Centralnych Obchodów powstania Policji Państwowej.

Uroczystość rozpoczął insp. Robert Kumor - Dyrektor Biura Prewencji KGP przybliżając ideę i genezę konkursu. Następnie głos zabrał Czesław Mroczek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji mówiąc: - Dzięki Państwa pracy, codziennej służbie mogę powiedzieć, że zło zostało powstrzymane. (…) Wierzę, że w jednostkach, w których Państwo pełnicie służbę na co dzień, jest wielu innych policjantów, którzy w równie profesjonalny i empatyczny sposób wykonują swoje obowiązki. Minister podkreślił, że życie Policji składa się z codziennego kontaktu z mieszkańcami i każde spotkanie z funkcjonariuszami może odmienić na lepsze życie osób potrzebujących pomocy. Laureatom konkursu życzył wielu dalszych sukcesów i satysfakcji ze służby.

Do zebranych w Sali Generalskiej zwrócił się również nadinsp. Roman Kuster, I Zastępca Komendanta Głównego Policji: - Organizując ten konkurs chodziło nam o to, aby kilku policjantów podnieść do rangi bohaterów roty ślubowania, bohaterów, którzy tak jak na tych statuetkach mają wyciągnięte pomocne dłonie. To nie jest tak, że tylko policjanci z pionu prewencji zostają laureatami konkursu. W latach ubiegłych wielu policjantów pionu kryminalnego, wielu policjantów innych pionów również było laureatami. Spośród tych wszystkich wniosków, które wpłynęły do kapituły bardzo trudno jest ocenić i dokonać tego najwłaściwszego wyboru. Żeby móc pochylić się i docenić, która z opisanych historii zasługuje na ogromne wyróżnienie, w kapitule zasiadają laureaci poprzednich edycji. (…) Wy zasłużyliście sobie dzisiaj, żeby być dumnymi z siebie. Pełni zaszczytów dostąpicie już niedługo na Placu Zamkowym, kiedy będą Wam wręczane statuetki przy kadrze kierowniczej całej polskiej Policji. Kilka dni temu na jednej z uroczystości przytoczyłem słowa Janusza Korczaka i one się absolutnie wpisują w to, co Wy robicie: „Być dobrym człowiekiem, to nie tylko mieć dobre serce, ale ręce gotowe do pomocy”. Patrzę na te statuetki i niewątpliwie Wy się wpisujecie w te słowa. Wpisujecie się w motto polskiej Policji „Pomagamy i Chronimy”. Wyciągnęliście pomocną dłoń nie tylko z obowiązku, który towarzyszy Wam od momentu wstąpienia do służby, ale ze zwykłej chęci pomagania. To, co zrobiliście, było ponadprzeciętne i stąd zasłużyliście na to ogromne wyróżnienie.

Idea konkursu „Policjant, który mi pomógł” zrodziła się w 2007 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. Rok później laureatów mogli wybierać już mieszkańcy całego kraju. Od tego też czasu konkurs organizowany przez Biuro Prewencji KGP jest cyklicznie kontynuowany pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, których cechuje wzorowa postawa, posiadane umiejętności i wysoki poziom realizowanych zadań, a także osobiste zaangażowanie w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Jest to również wyróżnienie dla tych funkcjonariuszy, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem działania, empatyczną postawą i umiejętnościami w zakresie udzielania indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy domowej. Zgłoszeń policjantów do konkursu mogą dokonywać zarówno osoby indywidualne, jak również organizacje społeczne, instytucje samorządowe i państwowe.

Podczas kolejnych edycji wyłaniani byli policjanci zasługujący – w ocenie społeczeństwa – na szczególne wyróżnienie. Są to funkcjonariusze reprezentujący służbę nie tylko prewencyjną, ale także np. kryminalną. Do tej pory łącznie, podczas wszystkich edycji ze wszystkich garnizonów Policji, wyłoniono 80 laureatów. W tegorocznej edycji konkursu nadesłano rekordową liczbę 179 zgłoszeń dotyczących 164 funkcjonariuszy. Zdecydowana większość tegorocznych zgłoszeń dotyczyła funkcjonariuszy służby prewencyjnej. Osoby zgłaszające każdorazowo podkreślały wrażliwość policjantów na krzywdę ludzką, empatię, poświęcenie i bardzo wysoką kulturę osobistą. Na podstawie zgłoszeń komisja konkursowa, która składała się z laureatów trzech ostatnich edycji konkursu oraz przedstawiciela Biura Prewencji KGP, wyłoniła 5 kolejnych laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Są to:

asp. szt. Piotr Krawczewski - starszy dzielnicowy Rewiru II Wydziału Prewencji KMP w Płocku ( KWP zs. w Radomiu);

starszy dzielnicowy Rewiru II Wydziału Prewencji KMP w Płocku ( zs. w Radomiu); st. sierż. Tomasz Leśniak - przewodnik psa służbowego Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu (KWP w Gorzowie Wlkp. );

przewodnik psa służbowego Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu (KWP w Gorzowie ); asp. Andrzej Piszczek – starszy dzielnicowy z Posterunku Policji w Łobżenicy Komisariatu Policji w Wyrzysku Komendy Powiatowej Policji w Pile (KWP w Poznaniu);

st. sierż. Żaneta Stańczak - dzielnicowy z Posterunku Policji w Tucznie Komendy Powiatowej Policji w Wałczu (KWP w Szczecinie);

oraz asp. Michał Tylak - dzielnicowy Zespołu Prewencji Posterunku Policji w Łabiszynie Komisariatu Policji w Barcinie Komendy Powiatowej Policji w Żninie (KWP w Bydgoszczy).

W trakcie dzisiejszego spotkania policjantom zostały wręczone wyróżnienia, natomiast już w najbliższą środę, podczas uroczystego apelu z okazji Centralnych Obchodów Święta Policji na Placu Zamkowym w Warszawie, laureaci otrzymają statuetki oraz listy gratulacyjne. Wyróżnionym policjantom towarzyszyli komendanci wojewódzcy Policji oraz bezpośredni przełożeni.

Tekst: Biuro Prewencji KGP, Agnieszka Włodarska/ BKS KGP

Zdjęcia: Paweł Ostaszewski/ BKS KGP

Fil/montaż: sierż. szt. Krystian Kłeczek, sierż. szt. Tomasz Lis/ BKS KGP