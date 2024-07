Policjanci użyli broni palnej i zatrzymali agresywnego 60-latka Data publikacji 22.07.2024 Powrót Drukuj 60-letni mieszkaniec Rybnika zadzwonił na numer alarmowy i oświadczył, że chce odebrać sobie życie, ma broń palną i będzie strzelał do policjantów. Podczas interwencji agresor skierował broń w kierunku mundurowych i nie reagował na wezwania do jej odrzucenia. Wówczas stróże prawa użyli swojej broni służbowej, obezwładniając napastnika. Śledczy, pod nadzorem prokuratury, badają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21 lipca br. przed 19.00 w rybnickiej dzielnicy Zamysłów, w rejonie parkingu pomiędzy rzeką Nacyną a działkami. Na numer alarmowy Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego zadzwonił mężczyzna, który przekazał, że chce odebrać sobie życie. Dodał, że ma broń palną i będzie strzelał do interweniujących policjantów. Dyżurna jednostki natychmiast skierowała na miejsce policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, aby zapewnić bezpieczeństwo okolicznym mieszkańcom.

Kiedy mundurowi przyjechali na miejsce, w rejonie mostka nad rzeką Nacyną zauważyli mężczyznę idącego w ich kierunku. Był on pobudzony, agresywny, wulgarny i nie reagował na wezwania do zachowania zgodnego z prawem. W pewnej chwili napastnik skierował broń w kierunku policjantów. Wówczas mundurowi oddali strzały ostrzegawcze, a następnie w kierunku napastnika, raniąc go w nogę. Po obezwładnieniu i zabezpieczeniu posiadanej przez niego broni, udzielili 60-latkowi pierwszej pomocy i wezwali pogotowie ratunkowe. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zatrzymany rybniczanin był pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało w jego organizmie blisko cztery promile alkoholu.

Szczegółowe okoliczności całego zdarzenia oraz przyczyny postępowania mężczyzny, zostaną ustalone w trakcie prowadzonego w tej sprawie śledztwa.